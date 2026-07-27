B-R サーティワン アイスクリームは8月1日、「31ポケ夏! キャンペーン」を実施する。

今年は「ポケットモンスター 赤・緑」が発売されてから30周年。同キャンペーンでは、カントー地方の最初のパートナーポケモンのフシギダネ・ヒトカゲ・ゼニガメをはじめ、たくさんのポケモンたちが登場する。

でんきタイプのわざをイメージした新作フレーバー

「ピカチュウのボルテッカー ～パインスカッシュ～」(シングル・レギュラーサイズ420円)は、体に激しい電気をまといながら高速突進するでんきタイプのわざ、「ボルテッカー」をイメージしたフレーバー。ピカチュウらしさを黄色のパイナップル風味ソルベ、ピカチュウが「ボルテッカー」をくり出して電気をまとう姿を白色のサイダー風味ソルベで表現した。ピカチュウのほっぺと電気のビリビリをイメージした弾ける赤いパチパチキャンディは31%増量(ポッピングシャワー比)。甘酸っぱいパイナップル風味ソルベと爽快感のあるサイダー風味ソルベの夏らしい味わい。

レギュラーシングルにプラス90円でスモールダブルにできる。「オレンジソルベ」と組み合わせれば、甘酸っぱくて爽快感たっぷりなフルーツダブルに。コク深い「バニラ」と組み合わせれば、パイナップルフロートのような味わいが楽しめる。

ポケモンデザインのダブルカップが登場

好きなアイスクリームを2コ選べる、ポケモンデザインの「ダブルカップ」(スモールダブル 510円/レギュラーダブル 760円)が今年も登場する。くさタイプ・ほのおタイプ・みずタイプの3つのタイプごとに、これまでに登場した9つの地方のパートナーポケモンがピカチュウと一緒にデザインされている。カントー地方の最初のパートナーポケモンのフシギダネ・ヒトカゲ・ゼニガメはもちろん、パルデア地方の最初のパートナーポケモンのニャオハ・ホゲータ・クワッスも登場。さらに、ダブルカップ1コ購入ごとに、ピカチュウとカントー地方の最初のパートナーポケモンがそれぞれデザインされたサンデースプーンも1本ついてくる(ランダム)。

「ポケモン ダブルカップ A」(スモールダブル 510円/レギュラーダブル 760円)

「ポケモン ダブルカップ B」(スモールダブル 510円/レギュラーダブル 760円)

「ポケモン ダブルカップ C」(スモールダブル 510円/レギュラーダブル 760円)

サンデースプーン3種類がランダムで1本ついてくる

8月1日～8月31日のキャンペーン期間中、ポケモン ダブルカップ1コ購入ごとにランダムで「スペシャル ポケモン ステッカー」を1枚プレゼントする(なくなり次第終了)。サーティワンの定番フレーバーとポケモンたちをデザインしたダイカット形状のステッカーは、ポケモンの30周年に合わせ全部で30種類。ピカチュウやイーブイ、これまでに登場した9つの地方のパートナーポケモン、さらに幻のポケモンのミュウなど、どの世代も楽しめるラインナップ。ランダムでのプレゼントなので、どのポケモンが出るかはお楽しみ。

ポケモン ダブルカップ注文でスペシャルステッカープレゼント

モンスターボールをイメージしたサンデー

モンスターボールをイメージしたサンデー(820円)が新登場。好きなアイスクリーム1コに、ホイップクリームとカラースプレーをトッピング。大きなピカチュウのチョコレートと、ピックがささっている。ピックは、カントー地方の最初のパートナーポケモンのフシギダネ・ヒトカゲ・ゼニガメの中からランダムでついてくる。モンスターボール型のカップは、食べ終わったあとも小物入れなどに利用できる。

ピックは全3種

メタモンをイメージしたクラッシュソーダ。

ザクザク氷とシュワシュワの炭酸を合わせた、ポケモンのクラッシュソーダが登場する。「メタモン クラッシュソーダ」(760円)は、「へんしん」が得意なメタモンをイメージしたドリンク。赤のぶどう風味と青のパイナップル風味の2色のシロップが交わると、メタモンのような紫色に。さらに、ぷるぷるとした食感がたのしいぶどう風味ジュレを加えた。ドリンクの赤、青、紫のグラデーションが映えるクリアカップはメタモンのかわいらしいデザイン。マドラースプーンにもメタモンのクリアピックが付いている。

スプーン付き「ポケモン サマースペシャルセット」

好きなアイスクリームを9コテイクアウトできる「ポケモン サマースペシャルセット」(スモール 3,520円/レギュラー 4,100円)は数量限定。モンスターボールデザインのボックスに、蓋にはピカチュウ・イーブイ、うしろにはカントー地方の最初のパートナーポケモンのフシギダネ・ヒトカゲ・ゼニガメが登場。カップはこれまでに登場した9つの地方のパートナーポケモンたちが勢揃い。さらに、ステンレススプーンが2本ついている。ピカチュウとイーブイは2本それぞれ表情が異なるデザイン。さらに、サンデースプーン9本が付いてくる。

ステンレススプーン付き

サンデースプーン3種類がランダムで9本ついてくる

バラエティボックスにポケモンデザインが登場

人気のバラエティボックスに、これまでに登場した9つの地方のパートナーポケモンのデザインが登場する。好きなアイスクリームを選んでデザインボックスで持ち帰れる。スモール4コは1,360円、6コ1,870円、8コ2,380円、12コ3,400円。レギュラーは4コ1,680円、6コ2,310円、8コ2,940円、12コ4,200円。

アイスクリームケーキもリニューアル

「ポケモン アイスクリームケーキ ピカチュウ」(3,800円)がお祝いモード全開のパーティーバージョンにパワーアップ。セットでついてくるパーティーハットや真っ赤な蝶ネクタイのピックを飾るとピカチュウがパーティーの特別なゲストに変身する。ピカチュウのデザインのBOXは数量限定となる。

「ポケモン アイスクリームケーキ ピカチュウ」(3,800円)

数量限定BOX付き ピカチュウデザイン

各ピースそれぞれ違ったフレーバーが楽しめるパレットケーキに、「ポケモン パレット6」(4,200円)が登場する。8種類の人気フレーバーに、カラフルなホイップとピカチュウ・イーブイ・ルカリオ・メタモン・リザードン・ニンフィアのポケモンたちのチョコレートをトッピングした。フィルムにも、ポケモンたちが勢揃い。

©Nintendo・Creatures・GAME FREAK・TV Tokyo・ShoPro・JR Kikaku ©Pokémon