すかいらーくレストランツが運営するジョナサンは7月13日より、平日16時以降限定でお酒やおつまみがお得に楽しめるクーポンキャンペーン「乾杯ジョナサンナイトフェス」を全店で開催する。

乾杯ジョナサンナイトフェス

対象期間は7月13日～7月31日(平日16時以降限定)。すかいらーくアプリ、ジョナサン公式X(@jona_official)、すかいらーく公式Instagramでクーポンを配布する。

アルコール10種が通常価格の半額に

ビールやワインなど、アルコール10種が税込み通常価格の半額になるクーポンが登場する。

一例として、クーポン利用で「サントリーザ・プレミアムモルツ 生ジョッキ」通常価格605円が301円(値引額304円)に。「角ハイボール」は通常価格384円が191円(値引額193円) 、「デカンタワイン(赤・白 / 250ml)」は、通常価格418円が209円(値引額209円)となる。

その他対象メニュー

人気おつまみ10品が110円OFF

彩り鮮やかなサラダから飲み会定番のフライメニューまで、人気おつまみ10品が、税込み通常価格から110円OFFとなるクーポンを配布する。

一例として、クーポン利用で「カラマリフリット」通常価格329円が219円(値引額110円)に。「揚げ餃子のトリコロール」は通常価格373円が263円(値引額110円)、「サーモンマリネ」は通常価格439円が329円(値引額110円)となる。