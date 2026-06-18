ジャルパックは6月16日より、奄美群島広域事務組合の助成金を活用した割引プラン、「JALふるさと応援割 奄美しまめぐり割」を販売している。

世界自然遺産が広がる「奄美大島」や「徳之島」、美しいサンゴ礁の「与論島」や「喜界島」、鍾乳洞が眠る「沖永良部島」。本企画は、青く輝く海と、島の人々の温かい笑顔に出会える島々の魅力全てを肌で感じることのできる割引プランで、奄美群島広域事務組合の助成を受けた特別なプランとなっている。

百合ヶ浜 (提供:一般社団法人ヨロン島観光協会)

プランは、旅のスタイルに合わせて選べる2つのコースを用意。『1島めぐり』のプランでは、「喜界島、徳之島、沖永良部島、与論島の中で1泊以上宿泊」「旅行代金が1名4万円以上」の条件を満たすと、1名あたり1万5,000円の割引に。

また、『2島めぐり』プランでは、「奄美大島、喜界島、徳之島、沖永良部島、与論島の中から、往路と復路で異なる空港を利用」「奄美群島内に1泊以上宿泊」「旅行代金が1名4万5,000円以上」の条件を満たすと、1名あたり2万円の割引を受けることができる。

さらに、出発前にアンケートに回答すると、現地加盟店で使える5,000円分の「奄美群島しまめぐり割クーポン(電子クーポン)」をもらうことができるほか、対象の島々を結ぶフェリーに定額で何度でも乗船できるオプショナルプラン「フェリー1週間乗り放題チケット」も登場。「明日はあの島へ行ってみよう」といった自由気ままなルートが叶う、お得なチケットとなっている。

販売期間は6月16日～12月15日、出発対象日は6月28日～12月25日。ただし、7月18日～8月13日出発は対象外となる。本プランの詳細は専用サイトから。

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