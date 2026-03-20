ジャルパックでは、北海道の大自然をEバイクサイクリングやカヤックなどで体感することができる「ナチュラルブランド北海道」を販売している。初夏と晩秋の2コースが設定されており、どちらも経験豊富なガイド付き。初心者でも安心して参加することができるという。

「ナチュラルブランド北海道」は、初夏の「網走&知床プラン」と晩秋の「網走&阿寒プラン」の2コース設定で、どちらもまずは、経験豊富なガイドによる案内のもと、Eバイクサイクリングまたはカヤックで、網走湖周辺で“オホーツクの風”を感じるアクティビティを満喫するプランとなっている。

初夏の「網走&知床プラン」

初夏「網走&知床プラン」の出発日は、3日間コース(羽田/新千歳発)が7月12日、4日間コース(設定便に乗り継ぎ可能な発地)は7月11日。

緑生い茂る知床五湖ガイドウォークや知床観光船「おーろら」の乗船券がついており、世界自然遺産の地も満喫。「オホーツク流氷館」の流氷ソフトクリーム、「博物館網走監獄」の入館券も付いており、オシンコシンの滝やJR北浜駅にも立ち寄る。さらにオプショナルプランには、高校生以上を対象とした「ナイトカヤック」(5,000円、おとな・高校生同額)や「ナイトサファリ」(2,000円、おとな・小学生同額)も用意されている。申し込み期限は6月14日。

晩秋の「網走&阿寒プラン」

晩秋の「網走&阿寒プラン」の出発日は、3日間コース(羽田/新千歳発)が10月25日、4日間コース(設定便に乗り継ぎ可能な発地)は10月26日出発。

紅葉真っただ中の摩周湖・硫黄山・屈斜路湖・オンネトーといった道東を代表する観光地を周遊し、阿寒湖では阿寒ユーカラ「ロストカムイ」の鑑賞券が付いておりアイヌ文化に触れる経験も。さらにオプショナルプラン・阿寒湖の森ナイトウォーク「KAMUY LUMINA(カムイルミナ)」(1,000円、おとな・小学生同額)に参加すれば、もっとアイヌ文化を体験することができる。申し込み期限は9月27日。

ツアーの申込み・詳細は専用サイトから。

※写真は全てイメージ。