アベイルに4月29日、5月生まれのサンリオキャラクターズ「みんなのたあ坊」と「こぎみゅん」が登場。おうちで活躍する雑貨や、一緒にお出かけしたくなっちゃうアイテムなど多数ラインアップされているんです!

4/29(水･祝)#アベイル に、5/5の #みんなのたあ坊 と5/7の #こぎみゅん お誕生日を記念した新作アイテムが登場!

夏にぴったりの日焼けシリーズもチェックしてみてね♪

同日12:00～オンラインストアでも販売☆

※一部、点数制限がございます。



(@sanrio_newsより引用)

「みんなのたあ坊」が5月5日、「こぎみゅん」は5月7日と、2人とも5月生まれなんですね。その誕生日記念として、このほど新作アイテムが多数登場。クッションやコンテナ、収納ボックスといったお家で使えるグッズから、マスコットチャームやトートバッグ、ポーチなどのお出かけアイテム、そして豊富なデザインのソックスまで充実したラインアップとなっています。

これからの季節にピッタリなパステルカラー、いつもと違う装いのアニマル柄など、どれも可愛すぎます!

SNSで紹介されると、「こぎみゅん可愛すぎん?!」「ピアノちゃんみたいなこぎみゅんいる」「アベイルはどれだけ私を喜ばせれば気が済むのか」といった声が。また、たあ坊のアニマル柄について「ギャル男たぁ坊やばwwww」「たあ坊の私服のセンス…っ!」「おれたちのたあ坊がイケイケな服着てる」「たぁ坊アニマル柄似合わなすぎて愛しい」とツッコミの嵐。おっとり癒しのみんなのたあ坊が、突然オラオラ系に⁉ その成長ぶり、ぜひゲットして間近で見てみたいものですね(笑)。

また、これからの季節にぴったりな「日焼けシリーズ」もラインアップ。小麦色に日焼けしたギャル風キティちゃんがかわいい、マスコットやバッグ、ポーチ、アパレルなど、たっくさんのアイテムが登場します。

いずれも4月29日よりアベイルに登場。同日12時からは、公式オンラインストア「しまむらパーク」でも発売されるので、欲しい方はお見逃しなく!!