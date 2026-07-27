年商10億円の実業家、12歳年下プロゴルファー夫との出会いは食事会　「“匂わせ写真”を撮りたい」と宮島旅行に誘ったことをきっかけに交流を深める　『ダマってられない女たち season3』

ABEMAオリジナルバラエティ『ダマってられない女たち season3』(毎週金曜22:00〜)#3が24日に配信された。

「“匂わせ写真”を撮りたい」がきっかけ

番組では、年商10億円を誇る実業家・エリさんと、12歳年下のプロゴルファー・裕次郎さん夫婦に密着。友人との食事会で出会った2人は、エリさんが「“匂わせ写真”を撮りたい」と宮島旅行に誘ったことをきっかけに交流を深める。

その後、お互いの誕生日を祝いながら距離を縮め、宮島旅行を前に裕次郎さんが告白。エリさんは「宝くじが当たったぐらい。一生分の運を使ったな」と当時を振り返った。

さらに交際から1年後には、「本人から結婚っていうのは言いにくいかな。これは自分からするしかない」と、エリさん自ら逆プロポーズを決行。その行動力に、スタジオからは「エリさんってすごい!」と驚きの声が上がった。

現在では、エリさんが食事や体のケアなどを全面的にサポートし、夫婦で支え合う日々を送る2人。番組の最後には、裕次郎さんからエリさんへ感謝をつづった手紙も披露され、スタジオを温かい空気に包んだ。