年商10億円の実業家、12歳年下プロゴルファー夫との出会いは食事会　「“匂わせ写真”を撮りたい」と宮島旅行に誘ったことをきっかけに交流を深める　『ダマってられない女たち season3』

ABEMAオリジナルバラエティ『ダマってられない女たち season3』(毎週金曜22:00〜)#3が24日に配信された。

  • 『ダマってられない女たち season3』場面カット　(C)AbemaTV,Inc.

    『ダマってられない女たち season3』場面カット　(C)AbemaTV,Inc.

「“匂わせ写真”を撮りたい」がきっかけ

番組では、年商10億円を誇る実業家・エリさんと、12歳年下のプロゴルファー・裕次郎さん夫婦に密着。友人との食事会で出会った2人は、エリさんが「“匂わせ写真”を撮りたい」と宮島旅行に誘ったことをきっかけに交流を深める。

その後、お互いの誕生日を祝いながら距離を縮め、宮島旅行を前に裕次郎さんが告白。エリさんは「宝くじが当たったぐらい。一生分の運を使ったな」と当時を振り返った。

さらに交際から1年後には、「本人から結婚っていうのは言いにくいかな。これは自分からするしかない」と、エリさん自ら逆プロポーズを決行。その行動力に、スタジオからは「エリさんってすごい!」と驚きの声が上がった。

現在では、エリさんが食事や体のケアなどを全面的にサポートし、夫婦で支え合う日々を送る2人。番組の最後には、裕次郎さんからエリさんへ感謝をつづった手紙も披露され、スタジオを温かい空気に包んだ。

【編集部MEMO】
『ダマってられない女たち』シリーズは、映像を通じてさまざまな女性の生きざまに触れ、自身の価値観と照らし合わせながら、“女性の幸せ”について飾らない言葉で語り合うバラエティ番組。番組MCは数多くのドラマ出演やコスメブランドのプロデュースなど幅広く活躍するMEGUMI、ドラマ・映画・舞台など多岐に渡り活動の幅を広げる俳優の剛力彩芽、お笑いや俳優業に加えコラムやエッセイなどの執筆活動も話題の芸人のヒコロヒーが務め、様々な環境で力強く生きる女性たちへの密着から“女性の幸せ”を見つめる。

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