ABEMAオリジナルバラエティ『ダマってられない女たち season3』(毎週金曜22:00〜)#3が24日に配信された。

  • 『ダマってられない女たち season3』場面カット　(C)AbemaTV,Inc.

    『ダマってられない女たち season3』場面カット　(C)AbemaTV,Inc.

元メロン記念日の大谷雅恵が婚活に挑戦

番組では、元メロン記念日の大谷雅恵に密着。「実は最近、婦人科系の病気で子宮筋腫が見つかって……。子宮全摘出。子供はこの先作らないという体になります」と、子宮全摘出の手術を受けることも明かした。

そして今、新たな目標として、「40歳になった時に1人で死にたくないって思ったんですよ。急に結婚したくなったんです」と話し、44歳にして人生初の婚活に挑戦する。

マッチングアプリを4つ掛け持ちし、これまで20人以上と会うも、約束を取り付けた相手からブロックされるなど、“ブロック地獄”に見舞われ、さらにデート前日にドタキャンされるなど苦戦が続く大谷。それでも「これに(気持ちが)持っていかれちゃいけない」「次に行きます!」と前向きな姿勢を崩さず、初めて婚活パーティーへの参加を決意。

  • 『ダマってられない女たち season3』場面カット　(C)AbemaTV,Inc.

    『ダマってられない女たち season3』場面カット　(C)AbemaTV,Inc.

婚活パーティーでは、緊張から思うように会話ができない場面もありながら、ネイルをきっかけに男性と打ち解ける姿も。しかし、結果はマッチング不成立。それでも「思ったより楽しく終わった」「今の自分をどんどんレベルアップさせて生きていきたい」と前向きに語った。

そんな大谷にMEGUMIIは「出会いで急に変わったりするじゃないですか。仕事も恋愛も、今まで何だったんだよってことが急に変わることがほとんど。どんどん出会ったほうがいい」とエールを送った。

【編集部MEMO】
『ダマってられない女たち』シリーズは、映像を通じてさまざまな女性の生きざまに触れ、自身の価値観と照らし合わせながら、“女性の幸せ”について飾らない言葉で語り合うバラエティ番組。番組MCは数多くのドラマ出演やコスメブランドのプロデュースなど幅広く活躍するMEGUMI、ドラマ・映画・舞台など多岐に渡り活動の幅を広げる俳優の剛力彩芽、お笑いや俳優業に加えコラムやエッセイなどの執筆活動も話題の芸人のヒコロヒーが務め、様々な環境で力強く生きる女性たちへの密着から“女性の幸せ”を見つめる。

マッチングアプリを4つ掛け持ち、“ブロック地獄”、デート前日にドタキャン…44歳にして人生初の婚活に元メロン記念日・大谷雅恵が挑戦　『ダマってられない女たち season3』
伝説の一戦! オーラスで萩原聖人が果てしない闇の向こうへ手を伸ばした結果は…!?【7/24 Mトーナメント3rdステージ H卓 二階堂亜樹VS多井隆晴VS萩原聖人VS瀬戸熊直樹】
「子宮全摘出。子供はこの先作らないという体になります」元メロン記念日・大谷雅恵が語る苦しい胸の内と前向きな思い　『ダマってられない女たち season3』
漁師ギャル、漁師をしないかと誘ってくれた中学の同級生と結婚　現在は夫と24時間365日一緒
僧侶ギャル、厳しい跡継ぎ候補の人生に嫌気　しかし仏教の大学へ進学後「あなたはあなたらしくていい」という教えに救われて布教活動を開始
東大院卒のギャル、現在は日本トップクラスの超大手IT企業に勤務　アプリ開発の部署で唯一のデザイナーとして活躍　『ななにー 地下ABEMA』
梅干し職人のギャル、梅卸会社に「働かせてください!」と直談判　1年間の無給修行を経て収穫から製造までの全工程を習得　今では…『ななにー 地下ABEMA』
「子どもを愛せるか分からない」と妊活に不安を抱えるうれしのちゃんと、「いつかお母さんになるのが夢だった」と語る妊娠8カ月の藤井サチが初対面　『CELEB SECRET』第6話
15歳の時に妊娠、16歳で結婚した直後に夫に400万円の借金があったことが判明　夫が借金した衝撃の理由に加護亜依も思わず言葉を失う…『愛のハイエナ season6』
中学3年生で妊娠、彼氏が寝たあとにトイレでご飯にふりかけ、結婚生活は苦難の連続…壮絶な過去に加護亜依も絶句「鳥肌立っちゃった」　『愛のハイエナ season6』
ゴミと賞味期限切れの食品が散乱する松本日向の部屋に澤田大樹は戸惑いを隠せない。そんな汚部屋で共同生活を始めた2人は…『ダマってられない女たち season3』
不適切発言に言及、活動休止中の心境吐露…フワちゃんが語る当時の思い　『ダマってられない女たち season3』
関連画像をもっと見る