マッチングアプリを4つ掛け持ち、“ブロック地獄”、デート前日にドタキャン…44歳にして人生初の婚活に元メロン記念日・大谷雅恵が挑戦　『ダマってられない女たち season3』

ABEMAオリジナルバラエティ『ダマってられない女たち season3』(毎週金曜22:00〜)#3が24日に配信された。
元メロン記念日の大谷雅恵が婚活に挑戦
番組では、元メロン記念日の大谷雅恵に密着。「実は最近、婦人科系の病気で子宮筋腫が見つかって……。子宮全摘出。子供はこの先作らないという体になります」と、子宮全摘出の手術を受けることも明かした。
そして今、新たな目標として、「40歳になった時に1人で死にたくないって思ったんですよ。急に結婚したくなったんです」と話し、44歳にして人生初の婚活に挑戦する。
マッチングアプリを4つ掛け持ちし、これまで20人以上と会うも、約束を取り付けた相手からブロックされるなど、“ブロック地獄”に見舞われ、さらにデート前日にドタキャンされるなど苦戦が続く大谷。それでも「これに(気持ちが)持っていかれちゃいけない」「次に行きます!」と前向きな姿勢を崩さず、初めて婚活パーティーへの参加を決意。
婚活パーティーでは、緊張から思うように会話ができない場面もありながら、ネイルをきっかけに男性と打ち解ける姿も。しかし、結果はマッチング不成立。それでも「思ったより楽しく終わった」「今の自分をどんどんレベルアップさせて生きていきたい」と前向きに語った。
そんな大谷にMEGUMIIは「出会いで急に変わったりするじゃないですか。仕事も恋愛も、今まで何だったんだよってことが急に変わることがほとんど。どんどん出会ったほうがいい」とエールを送った。
【編集部MEMO】
『ダマってられない女たち』シリーズは、映像を通じてさまざまな女性の生きざまに触れ、自身の価値観と照らし合わせながら、“女性の幸せ”について飾らない言葉で語り合うバラエティ番組。番組MCは数多くのドラマ出演やコスメブランドのプロデュースなど幅広く活躍するMEGUMI、ドラマ・映画・舞台など多岐に渡り活動の幅を広げる俳優の剛力彩芽、お笑いや俳優業に加えコラムやエッセイなどの執筆活動も話題の芸人のヒコロヒーが務め、様々な環境で力強く生きる女性たちへの密着から“女性の幸せ”を見つめる。
元メロン記念日・大谷雅恵の現在の口座残高は…？— ABEMA(アベマ) (@ABEMA) July 22, 2026