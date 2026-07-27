マッチングアプリを4つ掛け持ち、“ブロック地獄”、デート前日にドタキャン…44歳にして人生初の婚活に元メロン記念日・大谷雅恵が挑戦　『ダマってられない女たち season3』

ABEMAオリジナルバラエティ『ダマってられない女たち season3』(毎週金曜22:00〜)#3が24日に配信された。

元メロン記念日の大谷雅恵が婚活に挑戦

番組では、元メロン記念日の大谷雅恵に密着。「実は最近、婦人科系の病気で子宮筋腫が見つかって……。子宮全摘出。子供はこの先作らないという体になります」と、子宮全摘出の手術を受けることも明かした。

そして今、新たな目標として、「40歳になった時に1人で死にたくないって思ったんですよ。急に結婚したくなったんです」と話し、44歳にして人生初の婚活に挑戦する。

マッチングアプリを4つ掛け持ちし、これまで20人以上と会うも、約束を取り付けた相手からブロックされるなど、“ブロック地獄”に見舞われ、さらにデート前日にドタキャンされるなど苦戦が続く大谷。それでも「これに(気持ちが)持っていかれちゃいけない」「次に行きます!」と前向きな姿勢を崩さず、初めて婚活パーティーへの参加を決意。

婚活パーティーでは、緊張から思うように会話ができない場面もありながら、ネイルをきっかけに男性と打ち解ける姿も。しかし、結果はマッチング不成立。それでも「思ったより楽しく終わった」「今の自分をどんどんレベルアップさせて生きていきたい」と前向きに語った。

そんな大谷にMEGUMIIは「出会いで急に変わったりするじゃないですか。仕事も恋愛も、今まで何だったんだよってことが急に変わることがほとんど。どんどん出会ったほうがいい」とエールを送った。