村上春樹「日本の食堂で出てくるのとだいたい同じでした」ノルウェイの“意外すぎる郷土料理”に驚き

作家・村上春樹さんがディスクジョッキーをつとめるTOKYO FMのラジオ番組「村上RADIO」（毎月最終日曜 19:00～19:55）。

7月26日（日）の放送は「村上RADIO～村上の世間話8～」をオンエア。今回の放送は、村上さんが、日常の何気ない出来事や気づきを楽しく語りながら、お気に入りの音楽を聴く恒例企画「村上の世間話」の第8回目。今回は、7月3日に発売された村上さんの新作長編『夏帆 The Tale of KAHO』についての話や、海外の旅先でのエピソード、世界的ポップスターとの知られざる交流秘話などがたっぷりと語られました。

この記事では、前半1曲とノルウェイ滞在中のエピソードを語ったパートを紹介します。

Jane Birkin「Jane B.」

ジェーン・バーキンを聴いてください。曲は「Jane B.」、原曲はショパンの前奏曲第4番ホ短調です。少し前に「クラシック音楽をジャズで聴く」という特集でも取り上げた曲ですね。セルジュ・ゲンスブールがつけた歌詞を、ジェーン・バーキンが歌います。

【世間話】

僕はノルウェイに1ヵ月ばかり滞在したことがあります。オスロの王宮のまえに「文学の家」という建物がありまして、そこに招待されて講演みたいなことをしたのですが、その建物にはゲストのためのキッチン付きのアパートメントがありまして、「何日でも好きなだけ泊まっていいですよ」と言われました。で、「じゃあひと月ほどいてもいいですか？」と訊いてみたら、「ええ、もちろんいいですよ」と言うので、丸々ひと月そこにお世話になりました。8月で、オスロの夏はとても快適で過ごしやすかったです。

そこの人がある日、「ムラカミさん、今日はノルウェイの特別郷土料理をご紹介します」と言って、僕を近所のレストランに連れて行きました。そしてその「ノルウェイのソウルフード」みたいな料理を注文してくれました。で、どんなものが出てくるのかなと楽しみにしていたのですが、出てきたのを見ると、それがただの鯖（さば）の塩焼きなんです。日本のそのへんの食堂で出てくる鯖の塩焼き定食とまったく同じ見かけで、大根おろしがついていないだけです。食べてみると、味もだいたい同じでした。

でも「おいしいでしょう？」と言われるので、「ええ、とてもおいしいです」と言ってしっかりいただきました。大根おろしとお醤油があるといいなあとか思いながら。これも、ノルウェイの夏の良き思い出です。

＜番組概要＞

番組名：村上RADIO～村上の世間話8～

放送日時：7月26日（日）19:00～19:55

パーソナリティ：村上春樹

番組Webサイト：https://www.tfm.co.jp/murakamiradio/