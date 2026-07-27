本格的な夏を迎え、気温の高い日が続いている。熱中症対策としても、こまめな水分補給は欠かせない。一方で、「何を飲むか」は人によってさまざまだ。喉の渇きをしっかり潤したい人もいれば、爽快感やリフレッシュ感を求める人もいるだろう。

そこで今回は、マイナビニュース会員305人を対象に、「喉が渇いたときに飲みたい飲み物」に関するアンケートを実施。水やお茶でしっかり水分補給をする人が多い一方で、ビールやノンアルコール飲料を楽しむ人もいるようだ。どのような飲み物が選ばれているのか、アンケート結果を見ていこう。

夏に飲み物を選ぶとき、重視することは何?

まず、「夏に飲み物を選ぶときに重視すること」を尋ねたところ、最も多かったのは「喉の渇きを潤せること」(64.9%)だった。

続いて、「冷たさ」(57.7%)、「爽快感」(48.2%)、「リフレッシュできること」(37.4%)と続き、夏ならではの“スッキリ感”を求める人が多いことが分かる。

一方で、「リラックスできること」(19.0%)、「カロリー控えめ」(17.7%)、「健康・栄養」(14.4%)、「甘さ」(6.2%)という結果となり、まずは喉の渇きを解消できることが最も重視される傾向が見られた。

暑い夏、喉が渇いたときに飲みたい飲み物は何?

続いて、「暑い夏、喉が渇いたときに飲みたい飲み物」について聞いた。

最も多かったのは「お茶(麦茶・緑茶・ウーロン茶など)」で58.7%。次いで、「水」(46.9%)、「スポーツドリンク」(44.3%)、「炭酸飲料」(43.3%)、「ビール」(32.1%)となった。

そのほか、「コーヒー」(19.3%)、「ジュース」(18.7%)、「ノンアルコール飲料」(4.6%)が続く。

お茶や水が上位を占めたことから、日常的な水分補給として飲みやすい飲み物を選ぶ人が多いことが分かる。一方で、約3人に1人はビールを選んでおり、仕事終わりや休日など、夏ならではの楽しみとして飲みたいと考える人も少なくないようだ。

「飲みたい飲み物」を選んだ理由

アンケートでは、お茶や水を選ぶ人が多かった一方で、ビールやノンアルコール飲料を選んだ人からは、「夏だからこそ楽しみたい」というコメントも寄せられた。それぞれの理由を見ていこう。

お茶

最も回答が多かったお茶は、「後味がスッキリしている」「普段から飲み慣れている」といった理由が中心だった。

「後味がスッキリしているから」(53歳／女性)

「普段から飲み慣れているから」(56歳／男性)

「口当たりがよく飲みやすい」(65歳／男性)

水

水を選んだ人からは、水分補給の基本として欠かせないという回答が多く寄せられた。

「最もシンプルだが最も大切だから」(39歳／男性)

「身体が潤うと実感てきる」(57歳／男性)

「普段からお水を一番飲んでいます」(52歳／男性)

スポーツドリンク

スポーツドリンクを選んだ人からは、汗をかきやすい夏ならではの水分補給を意識したコメントが寄せられた。

「スポーツドリンクは、吸収も早く、ミネラルも補給できるから」(56歳／男性)

「汗をかいたあとで飲むと美味しい」(48歳／男性)

炭酸飲料

炭酸飲料は、喉越しの良さや爽快感を理由に選ぶ人が多いようだ。

「炭酸は喉をすっきりさせてくれるから」(57歳／男性)

「気分がスッキリするから」(47歳／男性)

ビール

ビールを選んだ人は、喉越しや爽快感だけでなく、仕事終わりや休日のリフレッシュを理由に挙げる声が目立った。

「暑い日はビールが一番おいしいから」(40歳／男性)

「仕事終わりに飲むビールは格別」(57歳／男性)

「ゴクゴク飲む爽快感が気持ち良い」(47歳／女性)

「汗をかいた後の一杯が最高」(27歳／女性)

ビールは「喉の渇きを潤す」というよりも、夏ならではの開放感や、一日の終わりのご褒美として楽しみたい飲み物として選ばれていることがうかがえる。

ノンアルコール飲料

回答数は多くないものの、ノンアルコール飲料を選んだ人からは、「ビール気分を楽しみたい」「運転がある日や昼間でも気軽に飲める」といった回答が寄せられた。

「ビール気分を味わいたい」(44歳／男性)

「いつでも気兼ねなく飲みやすい」(38歳／男性)

「運転がある日でも楽しめる」(54歳／女性)

「昼間でも気軽に飲める」(48歳／男性)

アルコールを控えたい日や車を運転する日でも、ビールのような爽快感やリフレッシュ感を楽しめることが、ノンアルコール飲料を選ぶ理由の一つになっているようだ。

夏に飲み物を飲みたくなるのは、どんなシーン?

続いて、「夏に飲み物を飲みたくなるシーン」を聞いた。

最も多かったのは「暑い屋外」(66.6%)。続いて、「入浴後」(57.7%)、「家でリラックス」(49.5%)、「食事中」(41.3%)、「仕事終わり」(34.4%)となった。

気温の高い屋外だけでなく、入浴後や自宅でくつろぐ時間など、日常のさまざまなシーンで飲み物が求められていることが分かる。

今回のアンケートでは、夏に飲み物を選ぶ際は「喉の渇きを潤せること」を重視する人が最も多く、飲みたい飲み物では「お茶」がトップとなった。一方で、仕事終わりやリラックスタイムにはビールやノンアルコール飲料を選ぶ人もおり、喉を潤すだけでなく、気分転換や夏ならではの楽しみとして飲み物を選んでいる様子もうかがえる結果となった。

調査対象 :20～65歳の社会人男女

調査期間 :2026年7月15日

調査方法 :マイナビニュース会員に対するWEBアンケート

有効回答 :305名