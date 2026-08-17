8月も後半戦。お盆シーズンも過ぎ、小・中学生であれば夏休みの宿題がそろそろ気になりだす頃でしょうか。それも見守る保護者も気を揉むタイミングかもしれません。健康管理にも気を配りつつ、元気に過ごしていきたいものです。

2026年8月の新商品5選まとめ(8月18日〜8月24日)

ファミリーマート2026年8月の新商品

本記事ではファミリーマートで購入できるお弁当や麺類、スイーツなどの新商品情報をご紹介。炙り焼チキンとミートボールのペッパーごはん弁当、黒マー油が香る仕立ての豚骨焼ラーメン、コーンクリームの冷たい生パスタ、ミルクのコクと魚介の旨みが楽しめる海老グラタン、【ファミマ×東京ばな奈】コラボの“ダブルバナナ味”のクッキーシュークリームなど、個性豊かな新メニューが登場しています。

「炙り焼チキンとミートボール弁当（ペッパーごはん）」(698円)

価格 : 698円

発売地域：北海道、東北、関東、東海、北陸、関西、中国・四国、九州、沖縄

炙り焼チキンとミートボールが楽しめるお弁当。玉ねぎソースをかけた炙り焼チキンと、トマトソースを絡めたミートボールに、黒コショウがアクセントの炊き込みごはんを合わせました。

「黒マー油が香る 豚骨焼ラーメン」(498円)

価格 : 498円

発売地域：東北、関東、東海、北陸、関西、中国・四国、九州

※宮崎県、鹿児島県では取り扱いがありません。

黒マー油で味付けをした豚骨焼ラーメン。炙りチャーシュー、もやし、きくらげ、青ねぎ、紅しょうが、煎りごまをトッピングしています。なお宮崎県、鹿児島県では取り扱いがありません。

「冷たい生パスタ コーンクリーム」(538円)

価格 : 538円

発売地域：東北、関東、東海、北陸、関西、中国・四国、九州

もちもち感が特徴の冷たい生パスタ。コーンの甘さと滑らかなソースを楽しめます。

「ミルクのコクと魚介の旨み！海老グラタン」(498円)

価格 : 498円

発売地域：北海道、東北、関東、東海、北陸、関西、中国・四国、九州

ペンネにホワイトソースを合わせ、海老やチーズをトッピングしたグラタン。ミルク感と魚介の旨みが感じられるソースに仕立てました。

「東京ばな奈 ザクほろシュー ダブルバナナ味」(254円)

「東京ばな奈 ザクほろシュー ダブルバナナ味」(254円)

価格 : 254円

発売地域：北海道、東北、関東、東海、北陸、関西、中国・四国、九州、沖縄

【ファミマ×東京ばな奈】コラボ対象商品。人気コラボ第6弾は“ダブルバナナ味”をテーマに、デザート・アイスなど全7種類展開しています。

「東京ばな奈」は(株)グレープストーンの登録商標です。

同商品は、ザクほろ食感のシューパフの中に、バナナ味のホイップクリームと、バナナカスタードを詰めた、クッキーシュークリームです。

まとめ

8月18日発売の新商品は、炙り焼チキンとミートボールに黒コショウがアクセントの炊き込みごはんを合わせた「炙り焼チキンとミートボール弁当（ペッパーごはん）」、炙りチャーシューなどトッピングした「黒マー油が香る 豚骨焼ラーメン」、コーンの甘さと滑らかなソースが特徴の「冷たい生パスタ コーンクリーム」、ミルク感と魚介の旨みが感じられる「ミルクのコクと魚介の旨み！海老グラタン」など、本格的な仕立てのメニューが登場。

また、スイーツ好きには【ファミマ×東京ばな奈】コラボ第6弾、“ダブルバナナ味”のクッキーシュークリーム「東京ばな奈 ザクほろシュー ダブルバナナ味」も要注目のアイテムです。

みなさんも気になる商品があったらぜひ、店頭でチェックしてみてはいかがでしょうか。

※画像は公式ホームページより引用