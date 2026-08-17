スガキコシステムズが運営する『スガキヤ』は、2026年10月に神奈川県横浜市(カエデウォーク長津田 2階フードコート内)および神奈川県厚木市(本厚木ミロードイースト 1階)に、20年ぶりに関東の新店を2店舗連続オープンする。

「スガキヤ」関東地域に2店舗連続オープン！

「スガキヤ」が2026年10月、約20年ぶりに関東地域へ出店する。

【神奈川 1店舗目】2026年10月15日(木)オープン予定

スガキヤ カエデウォーク長津田店 2階フードコート内

〒226-0018 神奈川県横浜市緑区長津田みなみ台4丁目7−1

【神奈川 2店舗目】2026年10月29日(木)オープン予定

スガキヤ 本厚木ミロードイースト店 1階

〒243-0013 神奈川県厚木市泉町1−1

東海地方で長年愛されてきた「スガキヤ」の商品を神奈川の新店舗でも販売する。なお、関東店舗の販売価格は既存店舗とは異なるとのこと。

1店舗目の「カエデウォーク長津田店」では、大型連休(お盆やGWなど)に好評の「スガキヤセット」や「親子セット」のほか、一部店舗限定で販売していた「ポテト」「チキン」に新商品のスガキヤの肉を使用した「コロッケ」を加えたサイドメニューもラインアップする。

2店舗目の「本厚木ミロードイースト店」では、名古屋駅エスカ店・セントラルパーク店・大須店で好評の「朝ラーメンセット 500円(税込)」も導入予定。なお、オープン時にアプリ会員限定のお得なクーポンやノベルティも用意する。

今後は神奈川県内をはじめ、関東エリアにおいて3年間で50店舗の出店を目指し、続々と店舗を展開していくとのこと。

スガキヤ公式アプリおよび各公式SNSでは、関東出店に関するキャンペーン情報、最新の店舗情報、お得なクーポンの配信を行っている。さらに、公式アプリ内で事前に該当店舗(カエデウォーク長津田店／本厚木ミロードイースト店)をお気に入り登録していただくと、オープン時に嬉しい特典をプレゼントするとのこと。9月下旬にオープンキャンペーンや商品情報は改めて告知予定。