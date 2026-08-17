【8月18日発売! 】ローソン「今週の新商品」5商品まとめてご紹介

2026年8月の新商品5品まとめ(8月18日発売予定 )

今週登場予定のローソン新商品グルメ5品をピックアップしてご紹介! 写真映えするコラボ商品や、あつあつで食べられるホットスナックメニューなど、気になる品が多数ラインナップ。

ローソン2026年8月の新商品まとめ

これからの季節にぴったりな、食べ応え抜群の商品をチェックしてみてはいかがでしょうか?

「よくばりセットメシ ガーリックライス&ナポリタン」(743円)

価格 : 743円

エネルギー : 927kcal

※ナチュラルローソンでは取扱いがないとのこと

※店舗、地域により購入できない場合があるとのこと

ガーリックライスとナポリタンを組み合わせた、2度美味しい洋食セットが登場です。ガッツリ食べたい時のランチや夕食にぴったりな、満足感のある一品に仕上がっています。

「冷製生パスタ 海老と和風だし醤油」(599円)

価格 : 599円

エネルギー : 339kcal

※沖縄地域のローソンでは取扱いがないとのこと

※店舗、地域により購入できない場合があるとのこと

ぷりぷりの海老をトッピングし、旨みたっぷりの出汁ジュレとサクサクしたフリーズドライ醤油で食べる冷製和風生パスタが登場。暑い日でもツルッとさっぱり味わえる、風味豊かで食感のアクセントも楽しい一品になっています。

「サラダROLL 牛カルビプルコギ」(333円)

価格 : 333円

エネルギー : 212kcal

※沖縄地域のローソン、ナチュラルローソンでは取扱いがないとのこと

※店舗、地域により購入できない場合があるとのこと

トルティーヤ生地に、春雨を合わせた甘辛い牛カルビと、キャベツ、レタス、にんじん、炒めた玉ねぎなどの野菜を合わせたサラダロールが登場。お肉の旨みも野菜のシャキシャキ感も美味しく手軽にワンハンドで食べられる、具だくさんで満足感のあるロールサンドです。

「ピザロール 麻辣チキン&チーズ」(302円)

価格 : 302円

エネルギー : 206kcal

※店舗、地域により購入できない場合があるとのこと

もちもちとしたピザ生地に、ピリッと辛い麻辣醤を使用した特製フィリングと、香ばしいグリルチキン、コクのあるチーズを合わたピザロールが登場。刺激的な辛みとまろやかなチーズが絶妙にマッチした、食べ応え抜群のホットスナックになります。

「天かすわさびごはんおにぎり(国産もち麦入り)」(149円)

価格 : 149円

エネルギー : 188kcal

※店舗、地域により購入できない場合があるとのこと

サクサクの天かすと旨みのある天つゆ、そして爽やかなわさびを絶妙なバランスで混ぜ込んだ、国産もち麦入りの混ぜごはんおにぎりが登場です。風味豊かなだしの旨みとピリッとしたわさびの辛み、もち麦のプチプチとした食感を存分に楽しめます。

まとめ

8月18日発売の新商品は、「よくばりセットメシ ガーリックライス&ナポリタン」や「冷製生パスタ 海老と和風だし醤油」、「サラダROLL 牛カルビプルコギ」などがラインナップ。気になる商品があれば、ぜひ店頭でチェックしてみてはいかがでしょうか。

※画像は公式ホームページより引用