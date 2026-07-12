自分だけ仲間外れなのは嫌だと思ったワカメは――きょう12日のフジテレビ系アニメ『サザエさん』(毎週日曜18:30～)では、「わが家のパパとママ」など3本を放送する。

「わが家のパパとママ」

ワカメが公園でみゆき、スズコとおしゃべりしていると、2人から「どうしてワカメちゃんはパパ、ママって呼ばないの？」と聞かれる。言われてみれば、ワカメだけ「お父さん」「お母さん」だった。自分だけ仲間外れなのは嫌だと思ったワカメは、これからはパパ、ママと呼ぶと、家族に宣言する。サザエとフネは賛成するが、波平は複雑だ。

「タラちゃん青と黒」

波平がインク瓶に万年筆を入れ、インクを補充しているのを、興味津々にタラオが見る。波平はその万年筆でタラオの名前を紙に書いてあげ、タラオは大喜びする。すると花子が訪ねて来て、ハヤカワが万年筆のインク瓶が文房具屋になく、探していると言う。カツオは、波平のインク瓶を勝手に持ち出し、ハヤカワに貸してしまう。

「陽気な奥さん」

裏のおじいさんが門前を掃いていると、逃げるカツオと追いかけるサザエが通り過ぎる。ほどなくカツオが捕まると、２人は笑顔で戻って来て、おじいさんは不思議に思う。実はサザエが、どこらへんでカツオを捕まえられるか知っておきたくて、カツオの協力の下、追いかけっこをしただけだった。

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