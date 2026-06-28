サザエは仲直りさせようとしたが――きょう28日のフジテレビ系アニメ『サザエさん』(毎週日曜18:30～)では、「仲直りは難しい」など3本を放送する。

「仲直りは難しい」

波平とフネは些細(ささい)なことから口げんかを始めてしまう。翌朝もけんかは続き、他の家族は早く仲直りしてほしいと思う。サザエは2人を仲直りさせようと、波平の弁当のご飯に、コッソリ桜でんぶでハートマークを作るが、逆に波平は「会社で恥をかいた！」とフネを怒ってしまい、ますます険悪になる。

「負けられない食い意地」

暑い日が増えて、磯野家の面々は食欲が落ちるが、サザエとカツオだけは食欲旺盛だ。「今から食欲がないんじゃ、夏は乗り切れないよ」とサザエとカツオは言う。マスオがバイキングの招待券をもらってきたので、サザエはマスオと一緒に行くことにする。スカートはウエストがゴムのものを選び、たくさん食べようと張り切る。

「ワカメのお兄さん」

ワカメの担任の先生から電話が来る。授業で尊敬する人を聞かれたワカメが、兄と答えたらしい。学校から帰ったワカメに聞くと、それはカツオではなく、マスオのことだと言う。ワカメは義兄という言葉を知らず、兄と言ってしまったのだ。ワカメの担任の先生から、自分が尊敬されていると聞かされたカツオは、喜び勇んで家に帰ってくる。

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