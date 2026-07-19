フネに迷惑をかけてばかりいると反省――きょう19日のフジテレビ系アニメ『サザエさん』(毎週日曜18:30～)では、「思い思われて」など3本を放送する。

「思い思われて」

波平が「夜は、焼きナスが食べたい」と言うので、フネが夕飯に作ったが、波平は飲みに行ってしまい、家族から怒られる。休日、波平とフネが留守番をしていると、店屋物屋が使用済みの皿を取りに来る。しかし波平はどこにあるのか分からず、髪を洗っていたフネに聞く。波平はここのところ、フネに迷惑をかけてばかりいる、と反省する。

「不器用なヒト」

マスオがタラオと砂場で遊んでいると、バドミントンのラケットを持ったワカメが来る。木の枝にシャトルを引っかけてしまったらしく、マスオに取れないかと相談する。マスオは下からシャトルを打ち、木に引っかかっているシャトルを打ち落とそうとするが、的外れの方向に飛んでしまい、別の枝にもう１つのシャトルを乗せてしまう。

「姉さんに弟子入り」

カツオは星宮たちとサッカーで対戦するが負けてしまう。何でもいいから星宮に勝てるものはないかと考えていると、女の子たちから「若い女の人の結婚したい人ナンバーワンは、家事のできる人」と聞かされる。カツオは家事なら星宮に勝てると思い、家事上達のために、サザエのお手伝いを積極的に始める。

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