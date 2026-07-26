東大院卒のギャル、現在は日本トップクラスの超大手IT企業に勤務　アプリ開発の部署で唯一のデザイナーとして活躍　『ななにー 地下ABEMA』

ABEMAのバラエティ番組『ななにー 地下ABEMA』(毎週日曜20:00〜)#127が19日に配信された。

東京大学大学院修了の超エリートデザイナーギャル

番組では、「世界を回す! ギャップギャル大集合SP」と題し、見た目と職業のギャップが凄すぎるギャップギャル5名がスタジオに大集合した。

その中で、東京大学大学院修了の超エリートデザイナー・由女さんが登場。日本トップクラスの超大手IT企業に勤め、アプリ開発の部署で唯一のデザイナーとして活躍する凄腕ギャルだ。

元々は日本画家を目指していた由女さんだが、制作に行き詰まり「日本画をロボットに描いてほしい!」と思ったことから、東大に入ってロボット研究をしていたという異色の過去を語る。

そんな由女さんが現在のIT企業に入社した際、期待に胸を膨らませていたのも束の間、なんと入社2週間で所属部署が消滅し、尊敬する先輩たちが全員退職。「やってられるか!」と自暴自棄になって黒髪のサラリーマンからギャルへとグレた経緯を語ると、次々に飛び出すパワーワードに香取慎吾は「情報がいっぱいすぎるよ!」と大混乱。

さらにSNSでは“自称美食家ギャル”として世の珍味を取り扱うアカウントを運営中。アヒルを使って北京ダックを作る動画などが話題だというと、あまりのエピソードの濃さに草なぎ剛は「由女ちゃんの特集番組ができる」といい、香取も「子どもの頃の話を聞きたい」と興味津々の様子だった。

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ﾟ。 ななにー 地下ABEMA

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超大手企業で働くITギャル

東京大学大学院時代の地味な姿に

スタジオ騒然



🩷💛💚ななにー💚💛🩷 — ABEMA(アベマ) (@ABEMA) July 20, 2026