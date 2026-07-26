東大院卒のギャル、現在は日本トップクラスの超大手IT企業に勤務　アプリ開発の部署で唯一のデザイナーとして活躍　『ななにー 地下ABEMA』

ABEMAのバラエティ番組『ななにー 地下ABEMA』(毎週日曜20:00〜)#127が19日に配信された。

  • 『ななにー 地下ABEMA』場面カット　(C)AbemaTV,Inc.

    『ななにー 地下ABEMA』場面カット　(C)AbemaTV,Inc.

東京大学大学院修了の超エリートデザイナーギャル

番組では、「世界を回す! ギャップギャル大集合SP」と題し、見た目と職業のギャップが凄すぎるギャップギャル5名がスタジオに大集合した。

その中で、東京大学大学院修了の超エリートデザイナー・由女さんが登場。日本トップクラスの超大手IT企業に勤め、アプリ開発の部署で唯一のデザイナーとして活躍する凄腕ギャルだ。

元々は日本画家を目指していた由女さんだが、制作に行き詰まり「日本画をロボットに描いてほしい!」と思ったことから、東大に入ってロボット研究をしていたという異色の過去を語る。

そんな由女さんが現在のIT企業に入社した際、期待に胸を膨らませていたのも束の間、なんと入社2週間で所属部署が消滅し、尊敬する先輩たちが全員退職。「やってられるか!」と自暴自棄になって黒髪のサラリーマンからギャルへとグレた経緯を語ると、次々に飛び出すパワーワードに香取慎吾は「情報がいっぱいすぎるよ!」と大混乱。

さらにSNSでは“自称美食家ギャル”として世の珍味を取り扱うアカウントを運営中。アヒルを使って北京ダックを作る動画などが話題だというと、あまりのエピソードの濃さに草なぎ剛は「由女ちゃんの特集番組ができる」といい、香取も「子どもの頃の話を聞きたい」と興味津々の様子だった。

【編集部MEMO】
次回8月2日の『ななにー 地下ABEMA』#128は、「スターのきょうだい大集合SP」をお届け。人気俳優・宮世琉弥が妹の伊達花彩に授けた秘密の俳優ノートの公開や、竹内涼真の弟・竹内唯人、TWICE・MOMOの姉・hana、村重杏奈の妹らスターのきょうだいたちが知られざる家族の素顔や絶縁寸前のガチ喧嘩エピソードを赤裸々に告白する。

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