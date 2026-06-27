フジテレビ系バラエティ番組『芸能人が本気で考えた!ドッキリGP ドッキリも地球を救う 4時間テレビSP』が、今年も放送されることが27日、発表された。例年、日本テレビ系『24時間テレビ』の放送日に編成されていたが、今年は“フジテレビの日”である8月8日(18:30～23:10 ※一部地域では放送時間が異なる)に放送される。

マッサマン、豪華ゲストと記憶力対決

今回の4時間SPでは、MCの東野幸治と小池栄子、恵俊彰、菊池風磨(timelesz)、向井康二(Snow Man)、松田元太(Travis Japan)に加え、常連メンバーの柴田英嗣(アンタッチャブル)、長谷川忍(シソンヌ)、若槻千夏がスタジオに集結。撮れたての最新作をはじめとするドッキリを、にぎやかに見届ける。

向井扮する“記憶力ゼロヒーロー”のマッサマンが、記憶力向上を目指してゲストと対決する人気企画「記憶忍者隊 マッサマン」も登場。対戦ゲストは後日発表予定。年に一度の“夏のドッキリ祭り”ならではの名勝負が繰り広げられる。対決に敗れた者を待ち受ける新必殺技「マッサマンケツブリザード」にも注目だ。

また、童謡「ドレミのうた」の替え歌に乗せて、ダジャレドッキリを次々に仕掛ける人気企画「ドッキリのドレミのうた」も放送。「“ミ”はみたらしデカすぎる」など、テンポの速いドッキリが展開される。

そのほか、壮大なプロジェクトも進行中だ。

蜜谷CP「マッサマンと縁の深いあの人が…!!」

企画・チーフプロデューサーの蜜谷浩弥氏は「今年もこの季節がやってきました。ドッキリGPチームが総力をあげて一年がかりで準備してきた4時間SP!」とコメント。

続けて、「“いつものD”も、いつも以上に気合い入ってます。“ドレミのうたドッキリ”から“マッサマン”まで、人気企画が目白押し! 放送ギリギリまで仕掛けていくので詳しいことはまだお伝えできませんが、ご期待ください!」と呼びかける。

さらに、「ちなみに“マッサマン”には、マッサマンと縁の深いあの人が…!!」と予告している。

【編集部MEMO】

昨年の放送は、ビデオリサーチが発表した8月度のテレビ番組「ポスト数」ランキングで、『24時間テレビ』のフィナーレを上回りトップに立った。

(C)フジテレビ