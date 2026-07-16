お笑いコンビ・ダイアンの津田篤宏が、8月1日スタートのテレビ朝日の新ドラマ『タイムトラベルダディ』(毎週土曜24:30～25:00)で主演を務めることが、わかった。

芸人としてのみならず、俳優としてもNHK連続テレビ小説『まんぷく』(19)、TBS系日曜劇場『リブート』(26)などに出演してきた津田。今作でドラマ初主演を務める。

同作は、劇団・ヨーロッパ企画を主宰し、「日本映画批評家大賞脚本賞」「岸田國士戯曲賞」など数々の賞に輝く上田誠氏が脚本を手がけた完全オリジナルドラマ。主人公・猪狩喜介(津田)は、2年前に妻を病で亡くし、高校生の娘と小学生の息子を男手ひとつで育てるシングルファザー。仕事、家事、子育てに追われる“ワンオペ限界”のある日、子どもたちのアクシデントと部下の大失態が同時多発する。

進退きわまり、オロオロする喜介の前に突如、未来からやって来たという“もうひとりの自分”が登場。“未来の自分”によると、なぜか自宅の庭にタイムマシンが出現したとのことで、喜介はあまりの多忙さから“1日”に限って時間を巻き戻し、自分を増やしてトラブルを乗り切ることにする。

また、主人公・喜介の亡き妻・華代を演じるのは、日本テレビ『10回切って倒れない木はない』(26)、NHK『コンビニ兄弟 テンダネス門司港こがね村店』(26)などに出演した橋本マナミ。津田とはバラエティーでの共演や同じ作品に名を連ねたことはあるものの、ドラマ作品でがっつり共演するのは今回が初となる。

そして、娘・花梨役は、『義母と娘のブルース』(18)で脚光を浴び、その後もNHK連続テレビ小説『スカーレット』(19)などで繊細な演技を披露した横溝菜帆。さらに、『室井慎次 敗れざる者』『室井慎次 生き続ける者』(24)出演の子役・前山こうがが息子・幹太を演じる。

コメントは以下の通り。

ダイアン・津田篤弘

オファーを受けたときは、“まさか主役!? 嘘なんちゃうかな!?”って驚きました。ドラマには度々出演してきましたが、これまではちょっとした役が多かったので、主役と聞いてとにかくビックリしたんです。タイムトラベルが複雑なストーリーなので、最初は自分の理解力がなくて追いつくのが大変でしたが、撮影が進むうちにだんだん理解していって、めっちゃ面白い脚本やんか! と感動しました。でも、撮影は……一切、休みがなくて、ほんま大変でしたわ!

僕が演じる喜介はタイムトラベルを繰り返して自分が何人も出てくる設定なので、大変そうやなぁとは思ってたんですけど……いざ撮影がはじまったら“こんなにも過酷なんか!”って思い知らされました。とりあえず長ゼリフだけは撮影前日までになんとかアタマに入れましたが、それ以外はリハでなんとかなるやろって、腹をくくって臨みました。結果、なんとかなったんで、ずいぶん自信がつきましたね。

今後は、連ドラはもちろん、将来的には朝ドラ、大河ドラマとか、半年～1年のスパンの大作に超重要な役で出てみたいですね。あと、映画もやりたいです。千鳥の大悟さんがカンヌ(国際映画祭)に行ったから、僕はハリウッドを目指したいですね。

この『タイムトラベルダディ』は第1話から伏線がいっぱいはりめぐらされていて、実はすごいヒントが隠されてますんで、それを見逃さないでほしい! まずは地上波で見てもらって、わからんかった人は、『TVer』で何回も見直してほしいです!