元TOKIOの城島茂が15日、日本テレビ系バラエティ番組『ザ!鉄腕!DASH!!』(毎週日曜19:00～)への出演を継続することを、自身のホームページで発表した。
城島は、元TOKIOの国分太一と日本テレビを巡る一連の経緯を踏まえ、「今後の同番組との向き合い方や、同番組が三十年にわたり社会の中で果たしてきた役割について、熟考を重ねてまいりました」とした上で、日テレの福田博之社長と面談したことを報告。
「DASH村の師匠、明雄さんをはじめ多くの方々から授かった知恵と志は、私にとっての礎です。それらを自分たちの世代がしっかりと胸に刻み、次の世代へとつないでいくことは、長く関わってきた者としての責務であると認識しております。この思いのもと、城島茂は今後も『ザ!鉄腕!DASH!!』への出演を継続する決断をいたしました」と表明した。
今月13日には松岡昌宏が、同番組を降板することを発表していた。
コメント全文は、以下の通り。
松岡昌宏は「私自身そしてTOKIOというグループは、鉄腕DASHに育てていただいたといっても過言ではなく、日本テレビ様には感謝しかありません。先日、日本テレビの福田社長と直接お目にかかる機会をいただき、本当にありがたい思いですが、ここで区切りをつける決断をしました。これからも私は鉄腕DASHを応援させていただきます。日本テレビ様には素晴らしいキャストと番組制作関係者の想いやアイデア、そして番組に関係する皆様の安全と権利に十分にご配慮いただきながら、楽しく、そして優しい鉄腕DASHを作り続けていただけることを切に願っております」とコメントを発表していた。