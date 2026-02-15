元TOKIOの城島茂が15日、日本テレビ系バラエティ番組『ザ!鉄腕!DASH!!』(毎週日曜19:00～)への出演を継続することを、自身のホームページで発表した。

城島は、元TOKIOの国分太一と日本テレビを巡る一連の経緯を踏まえ、「今後の同番組との向き合い方や、同番組が三十年にわたり社会の中で果たしてきた役割について、熟考を重ねてまいりました」とした上で、日テレの福田博之社長と面談したことを報告。

「DASH村の師匠、明雄さんをはじめ多くの方々から授かった知恵と志は、私にとっての礎です。それらを自分たちの世代がしっかりと胸に刻み、次の世代へとつないでいくことは、長く関わってきた者としての責務であると認識しております。この思いのもと、城島茂は今後も『ザ!鉄腕!DASH!!』への出演を継続する決断をいたしました」と表明した。

今月13日には松岡昌宏が、同番組を降板することを発表していた。

コメント全文は、以下の通り。

昨年来の一連の経緯を踏まえ、今後の同番組との向き合い方や、同番組が三十年にわたり社会の中で果たしてきた役割について、熟考を重ねてまいりました。

そのような中、先日、日本テレビ福田博之社長とお会いし、これからの番組づくりについてのお考えをお聞かせいただきました。

DASH村の師匠、明雄さんをはじめ多くの方々から授かった知恵と志は、私にとっての礎です。それらを自分たちの世代がしっかりと胸に刻み、次の世代へとつないでいくことは、長く関わってきた者としての責務であると認識しております。

この思いのもと、城島茂は今後も「ザ！鉄腕！DASH!!」への出演を継続する決断をいたしました。

30年にわたり関わってこられたすべての方々への敬意と感謝を忘れず、これからも誠実に向き合ってまいります。

また、日頃よりご覧いただいている視聴者・ファンの皆様に、あらためて心より御礼申し上げます。

今後も、多くの方々が安心して取り組める場であり続けることを願っております。

引き続き、変わらぬご理解とご支援を賜りますようお願い申し上げます。