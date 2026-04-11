12日に放送される日本テレビ系バラエティ番組『ザ!鉄腕!DASH!!』(毎週日曜19:00～)では、新たな無人島を舞台に大きく動き出す。城島茂、高地優吾、森本慎太郎が初上陸した未踏の島で始まるのは、DASH島と並行して進める“2拠点開拓”計画。中でも最大の注目は、城島が掲げた「島に城を建てる」という壮大すぎる夢だ。

今回の放送は「無人島開拓SP」。城島茂、高地優吾(SixTONES)、森本慎太郎(SixTONES)の3人が、新たな開拓先となる無人島を訪れ、未踏の地での冒険に挑む。

現在のDASH島を拠点として残しながら進める新プロジェクトで、城島は新天地でかなえたい夢として「城を建てる」という壮大な構想を明かす。DASH島にはない広大な平地を前に、「男たるもの、生まれたからには…城を建てたい」と語り、DASH史上初となる挑戦が動き出す。

これに対し、高地と森本は「何言ってんの?」「大先輩ですけど、バカっすね」とあきれながらも、「めちゃくちゃかっこいい!」と、その“男のロマン”に共感。56歳、そしてDASH歴30年の経験を重ねてきた城島が、新たな島で前代未聞の夢に挑む姿。

3人はさっそく島を探索し、食料の確保や生き物の調査にも乗り出す。砂浜では、高地が見つけた謎の漂着物を開けたことで大惨事が発生。森本も「1回ふたして!」とパニックになる。

さらに、茂みの中では入り口のない奇妙な小屋や危険な生物にも遭遇。直径約30メートル、深さ約170センチの巨大なため池を前にすると、3人は即席のいかだで渡ろうとするが、水没寸前の事態に陥るなど、未知の無人島ならではのスリリングな展開が続く。

番組の最後には、城島から“島の未来を決める”重大発表も行われる予定。DASH島と新たな島を舞台にした“2拠点開拓”の行方に注目が集まりそうだ。

【編集部MEMO】

城島茂は2月、日本テレビの福田博之社長と面談し、「DASH村の師匠、明雄さんをはじめ多くの方々から授かった知恵と志は、私にとっての礎です。それらを自分たちの世代がしっかりと胸に刻み、次の世代へとつないでいくことは、長く関わってきた者としての責務であると認識しております。この思いのもと、城島茂は今後も『ザ!鉄腕!DASH!!』への出演を継続する決断をいたしました」と表明した。

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