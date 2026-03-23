今年も、春の「無印良品週間」がスタートしました! 進学、就職、引越しと、新生活に合わせて家具や収納用品を揃えたい人も多いはず。そこで紹介したいのが、無印良品公式(@muji_net)が公開した「収納用品のサイズ一覧」です。

ここまでズラーっと並んでいると、圧巻ですね。無印良品の収納用品は、どんな部屋にも馴染むシンプルなデザインながら、とってもおしゃれ。種類もハード素材からソフト素材、小物用から大物用まで豊富なラインアップで、これだけあれば、自分好みのぴったりな収納BOXが見つけられそうです。

このポストに、SNSでは「なんだこれは 助かる」「え、優しい!神ですか!?!?!?」 「無印の公式垢が有能過ぎる」「買うつもりなかったけどこういうの良いね。壮観」「これは便利!!」「ブックマーク確定です!」「公式ありがてぇ」などなど、執筆時点までに1.9万ものいいねが寄せられています。

ちなみに無印良品週間の実施期間は、店舗は3月30日まで、ネットストアでは3月31日午前10時まで開催中。無印良品メンバーは全品10%オフになります。ぜひ、一覧表をチェックして、買うものを決めてからお出かけください!