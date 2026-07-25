三井不動産商業マネジメントが運営するコレド室町は8月15日・16日、コレド室町テラス1階の大屋根広場にて「コレド室町アイスフェスタ」を開催する。

コレド室町アイスフェスタ

同イベントは、全国各地で活躍する個性豊かなひんやりスイーツ7店舗が集結するグルメイベント。会場には限定メニューや素材にこだわったアイス、かき氷などを提供する個性豊かなキッチンカーが集結する。

出店店舗は、有名パティスリーで修行を積み、現役調理師学校講師がレシピ監修を行う本格スイーツのキッチンカー「MANGOYAN」、大阪発のブランド芋「夢シルク」を使用したアイスメニューを提供する「オオサカポテト」、繊細なかき氷と濃厚なアイスクリームが味わえる「こおりとアイス」、全国各地を巡る人気キッチンカー「Chopi Rich」、日本橋・室町の風情に寄り添うかき氷を提供する「Zenzai Hacchi」、チュロス×ミルクアイスの組み合わせが楽しめる「THE CHURROS STAND」。

Zenzai Hacchi「黒蜜きな粉とぜんざいのかき氷」

こおりとアイス

会場での購入者を対象に、対象館で使える200円分のお買物・お食事券を各日先着100名にプレゼントする。また、射的やすくい遊びが楽しめる子ども縁日(参加費1回300円～)も実施する。

子ども縁日

そのほか、コレド室町館内の各店舗でも、日頃から人気を集めるひんやりスイーツを提供する。