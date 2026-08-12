2026年8月の新作5品まとめ(8月11日発売予定)

本記事ではミニストップで8月11日より購入できるお弁当や麺類、おにぎりなどの新作情報をご紹介。今週は、トロピカルな味わいを楽しめるスイーツ、食べ応えのあるお弁当や大盛りメニューなど、夏の気分に合わせて楽しめるラインナップで新商品が登場しています。

ミニストップ2026年8月の新商品まとめ

本記事ではミニストップで購入できるお弁当や麺類、ホットスナックなどの新作情報をご紹介。家でゆったり過ごしながら味わいたい手軽なメニューなど、さまざまな商品がラインナップしています。

「しあわせクレープ トロピカル」(235.44円)

価格 : 235.44円

販売地域: 全国

※表示価格はお持ち帰り時に適用される軽減税率8%にて表示

※店舗、地域により取扱いのない場合があるとのこと

フルーツとココナッツ風味の爽やかな味わいが楽しめる「しあわせクレープ トロピカル」(235.44円)は、ココナッツ風味のホイップクリームに果肉入りマンゴーソースとパイン風味のムースをあわせ、もちっと食感のクレープ皮で丁寧に包んでいます。

「パキパキ食感のチョコパインロール」(181.44円)

価格 : 181.44円

販売地域: 全国 ※表示価格はお持ち帰り時に適用される軽減税率8%にて表示

※店舗、地域により取扱いのない場合があるとのこと

「パキパキ食感のチョコパインロール」(181.44円)は、沖縄県産パイナップルのジャムを使用したパインクリームとパキパキ食感のチョコレートをスポンジ生地で巻いた、夏におすすめのロールケーキです。

「大盛 カルボナーラ」(626.40円)

価格 : 626.40円

販売地域: 全国

※表示価格はお持ち帰り時に適用される軽減税率8%にて表示

※店舗、地域により取扱いのない場合があるとのこと

しなやかでつるみのあるバリラを使用した「大盛 カルボナーラ」(626.40円)は、チーズと卵、クリームをバランスよくカルボナーラソースに仕立てています。

「ダブルたれかつ重(鶏&蓮根)大麦入」(494.64円)

価格 : 494.64円

販売地域: 全国

※表示価格はお持ち帰り時に適用される軽減税率8%にて表示

※店舗、地域により発売日が異なり、取扱いのない場合もあるとのこと

出汁のきいたタレにチキンカツと蓮根フライを漬け込んで盛り付けたお弁当「ダブルたれかつ重(鶏&蓮根)大麦入」(494.64円)は、きざみのりとかつおダレで磯の風味を感じられるよう仕立てています。

「えんがわ押寿司5貫」(537.84円)

価格 : 537.84円

販売地域: 全国

※表示価格はお持ち帰り時に適用される軽減税率8%にて表示

※店舗、地域により取扱いのない場合があるとのこと

脂ののった濃厚な味わいのえんがわに、さっぱりとした梅しそ高菜を合わせた「えんがわ押寿司5貫」(537.84円)は、晩酌やちょっとしたご褒美の一品としても楽しめます。

まとめ

8月11日発売の新商品は、パインの爽やかさとパキパキ食感が楽しめる「チョコパインロール」や、トロピカルで夏らしいフレーバーの「しあわせクレープ」などのスイーツをはじめ、濃厚な味わいを大盛りで楽しめる「カルボナーラ」、鶏と蓮根天の「たれかつ重」、手軽に味わえる「えんがわ押寿司」などがラインナップ。気になる商品があれば、ぜひ店頭でチェックしてみてはいかがでしょうか。

※画像は公式ホームページより引用