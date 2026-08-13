あの"東京の顔"が、ファミリーマートに帰ってきた。

東京土産の唯一の代名詞にして、実は「バナナカスタードスポンジケーキの売上シェア世界一」というギネス世界記録まで持っている「東京ばな奈」。このたび、8月18日からファミリーマートで「東京ばな奈『見ぃつけたっ』キャンペーン」が開催される。

毎年人気のコラボ企画だが、今年はファミマ創立45周年と、東京ばな奈誕生35周年が重なるアニバーサリーイヤー。さすがに気合の入り方も尋常じゃなく、あらゆるカテゴリーを横断して全7種類もの商品がラインナップされるらしい。

今回のテーマは「ダブルバナナ味」で、いつものあの優しい味に、さらにもう一段階上のバナナ感がプラスされているとのこと。さっそく気になる商品を食べてみたぞ〜!

「東京ばな奈 ザクほろシュー ダブルバナナ味」

まずは、チルドスイーツの主役「東京ばな奈 ザクほろシュー ダブルバナナ味」(254円)から。見た目はゴツゴツとしたクッキーシューである。

さっそく食べてみると……

お……お……おおう、めっちゃバナナ! めちゃくちゃバナナじゃん! うめぇ〜! 「ザクほろ」の名のとおり、表面のクッキー生地は小気味よいザクザク感がありながら、口の中でほろりとほどけていく。

で、中から溢れ出すバナナ味のホイップクリーム＆カスタードのダブルパンチね! 従来の東京ばな奈よりもバナナの輪郭がはっきりしていて、それでいてカスタードのまろやかさが全体を優しく包み込んでいるイメージ。濃厚なのに、後味はどこか軽やか。これは紅茶と合わせて香りの余韻を楽しみたくなるな〜。

「東京ばな奈 もっちりクリームロール ダブルバナナ味」

続いては、シェアして食べるのにもぴったりな「東京ばな奈 もっちりクリームロール ダブルバナナ味」(380円)。5個入りのロールケーキだ。

手に持った瞬間に悟るが、この生地はおそらく、かなりもっちもち……! それではさっそく、いただきましょう! パクッ。

くぅぅぅ……うっめぇ〜! この吸い付くようなもっちり食感に驚き! 中のクリームはこれまたバナナホイップとバナナカスタードの二重奏。生地自体の優しい甘さと、ダブルバナナクリームのフルーティーな風味が絶妙にマッチしている。

ひとつひとつ、めちゃくちゃ食べやすいサイズ感なのもむしろ心憎い。5個なんて、気がついたらあっという間になくなっているに違いない。甘さ加減も絶妙。鼻に抜けるバナナの魅惑的な香りがたまらんっ!

「東京ばな奈 バナナかすたあどパウンドケーキ」

次は、常温の焼き菓子「東京ばな奈 バナナかすたあどパウンドケーキ」(190円)。バナナ生地とバナナカスタード生地の2層構造になっているらしく、そのマーブル模様がなんとも美しい。

一口食べてみると、しっとりしていてウマい! パウンドケーキにありがちなパサつきが少なく、お店で焼き上げたかのような高級感がある。バナナの芳醇な香りが鼻に抜け、あとからカスタードのコクが追いかけてくる感じ。

東京ばな奈のパウンドケーキか……。田舎のばあちゃんに土産で持っていったら、「これ、レギュラーで作ったほうがいいんでねぇの?」とアドバイスをもらえそうなくらい、完成度が高い。ティータイムにこれが出てきたら、ちょっとした優越感に浸れること間違いなし!

「東京ばな奈 バナナかすたあどクッキー」

ラストを飾るのは「東京ばな奈 バナナかすたあどクッキー」(205円)。バナナ生地でバナナカスタードを包んで焼き上げたクッキーである。

実際に食べてみると、表面はサクッとしているのに、どこかしっとりしている。噛むとホロホロと崩れ、中からクリーミーなバナナかすたあどが口いっぱいに広がっていく。クッキーなのに、どこか生菓子を食べているかのような気分になるから不思議だ。焼き菓子ならではの香ばしさと、凝縮されたバナナの甘み。ひとつでもかなり満足度、高し!

このほかにも、「東京ばな奈 バナナミルク」や「ワッフルコーン 東京ばな奈」「東京ばな奈 バナナかすたあどパンケーキ(2個入)」などがラインナップ。どれもバナナ好きにはたまらない全7種類の展開となっている。

キャンペーン開始は8月18日から。数量限定の商品も多いので、見かけたら迷わず「見ぃつけたっ」とばかりに手に取ることをおすすめする!