「三井アウトレットパーク ジャズドリーム長島」と「ナガシマスパーランド」は、レジャー、ショッピング、グルメ、イベントを一日中快適に楽しめるキャンペーン『夏の最強おでかけ宣言～酷暑もひんやり快適！国内最大級のクールスポットで最強の夏を！～』をスタートした。

徒歩で自由に行き来できる隣接した両施設の強みを活かし、朝から夜まで三世代が満喫できる夏の新しいレジャー体験を提案する。

「ナガシマスパーランド」には、7月11日に「ナガシマ ジャンボ海水プール」がオープンした。世界最大級のスライダーや屋内型こどもプールが楽しめる。

ナガシマ ジャンボ海水プール

「三井アウトレットパーク ジャズドリーム長島」では、プール帰りの来場者限定で「ひんやりドリンク」と飲食店で使える特別割引券の先着プレゼントを実施する。館内にはマイナス3～7℃の冷風を送り出す巨大冷風機「クールスペース」が初登場する。

7月17日～8月16日まで、最大80%OFFとなる半期に一度のビッグセール「SUPER OUTLET SALE」を開催。購入金額に応じて最大5万円分のお買物券が当たるレシートキャンペーンも同時に実施する。

館内では射的・ヨーヨー釣り、プールなどが楽しめるサマー縁日やJAZZ生演奏ライブを実施。17時以降は「アフター5ポイントアップ」など、夜限定のコンテンツも実施する。

サマー縁目

ナガシマスパーランドでは、7月19日に冷暖房やベビールームを完備した新しいフードコート併設の休憩スペース『とまり木テラス』がオープン。建物内355席・屋外テラス100席を設置する。

とまり木テラス

夕方以降は、夜空を彩る「長島温泉 花火大競演」を実施する。