三井不動産は、地域と連携してエリアマネジメントを推進する都内の4つのエリア(日本橋、六本木、日比谷、八重洲)で、厳しい猛暑を涼やかに楽しむ夏イベントを順次開催する。

全エリアでは伝統的な風習である打ち水を実施

全エリアでは伝統的な風習である打ち水を実施し、地域の来街者に涼を届けるとともに猛暑対策につなげる。

各エリアの打ち水イベント

各エリアでは趣向を凝らしたコンテンツを展開する。日本橋では7月17日～8月31日に「ECO EDO 日本橋 2026 ～五感で楽しむ、江戸の涼～」を開催。江戸風鈴の設置や夏グルメの提供、子ども向けのワークショップを行う。

ECO EDO 日本橋 2026 ～五感で楽しむ、江戸の涼～(イメージ)

六本木では7月17日～8月30日、「MIDTOWN SUMMER 2026」を開催する。パラソルで彩られたガーデン空間や足水、線香花火のほか、ワークショップや体験プログラムなど100種類以上の講座を用意する。

日比谷では8月23日まで、「HIBIYA MID SUMMER 2026」を開催中。ディズニー＆ピクサー映画最新作『トイ・ストーリー5』のテーマカフェや約100席の屋外ダイナー「HIBIYA SUMMER DINER」、アップサイクル体験のワークショップを実施する。

八重洲では8月28日～9月6日、音楽とお酒とともに楽しむ納涼イベント「八重洲夜市」を開催する。そのほか、恐竜の全身骨格展示などを行う体験型恐竜イベントも実施。恐竜の謎に迫る特別講座や、科学のワークショップなど、夏休みにぴったりの体験型イベントを開催する。