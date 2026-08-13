キンキンに冷えた生ビールが、何杯飲んでも39%OFF。さらに、本鮪や本ずわい蟹といった豪華ネタが揃い踏み……。はい～、来た来た来たー! 待ってましたー! かっぱ寿司がこの夏を最高に熱く、そしておトクに盛り上げる「創業祭特別企画 第2弾」をスタートさせたぞー!

今回の目玉は、アプリ会員限定の爆安クーポンと、圧倒的な贅沢感を誇る「ごち寿司」シリーズの期間限定メニューだ。テイクアウトでも豪華なセットやオードブルが登場しているので、注目メニューの魅力とフェアのポイントをまとめてお届け!

生ビール(中)が驚異の「39%OFF」、何杯でもOK!

席に着くなり、まずはスマホを取り出して「かっぱ寿司アプリ」を開いてほしい(未ダウンロードの人はすぐさま入手しよう)。今、そこにはなんと……

アプリ会員限定で「生ビール(中)39%OFF」クーポンが配信されているのである。当初は、8月19日までの予定だったが、9月2日まで延長することが決まったそう。通常価格から39%引き、しかも期間中なら何杯飲んでも割引価格が適用されるというから太っ腹すぎる! 1組につき1,000円以上の会計が条件だが、寿司をつまんでいれば1,000円なんて一瞬である。

さあ、喉の準備が整ったところで、メインディッシュへいってみよう～!

かっぱ寿司でこの夏、絶対に食すべきメニューがある。期間限定「贅沢 ごちそう フェアプレート」(5貫 890円～)だ。「今日はちょっと贅沢したい」という気分のときにぴったりな、厳選された5つのネタが一皿に集結している。

まずはこれ、鮪の王様「本鮪」の中とろ! ほれほれ。見てよ、このきめ細やかな脂の乗りを! 口に運んだ瞬間、体温で脂がスッと溶け出し、本鮪特有の濃厚な旨みが一気に広がる。うっめぇぇぇ……! 上品な香りが鼻を抜けていく。

圧倒的な存在感を放つ「大切りまぐろ」。シャリを優に覆い隠すサイズ感で、厚みも十分! 噛みしめるたびに、赤身ならではの力強い旨みがダイレクトに伝わってくる。大切りならではの満足感。まぐろ好きにはたまらんッ……!

「本ずわい蟹にぎり」。夏に蟹を楽しむ贅沢たるや。本ずわい蟹の足身の上に、さらに蟹のほぐし身がこんもりと乗っている! 一口でパクりといくと、蟹の甘みがこれでもか! と横歩きで押し寄せてくる。ほぐし身が口の中で解けるたびに、磯の香りと旨みが爆発する、まさに蟹尽くしの一貫だ。

北海道産のほたてはプリッとした弾力がありつつ、噛むほどにとろりと甘い。この濃厚な甘みこそ、北海道産の真骨頂! 「旬(とき)さば〆」は絶妙な塩梅で締められており、脂の乗りも抜群! 青魚特有のクセも気にならず、上品な脂の甘みが際立っている。

ビールを片手に、このプレートをつまむ。これぞ大人だけに許された、最高に贅沢な夏の昼下がりだとは思わないかい?

「ごち寿司」シリーズの勢いはまだまだ止まらない。うに好きに捧げたいのが、「贅沢 うに三昧」(3貫 790円)。とろける食感のうにが贅沢に乗せられ、大葉の爽やかさが濃厚なコクを引き立てる。余韻までずっと旨い。

さらに、圧倒的なボリュームを求めるなら「贅沢 軍艦三昧」(3貫 690円～)だ。特盛のうに、特盛のとろぶつ、特盛のいくらが鎮座するその姿は、さながら“海のインゴット”。一口ごとに異なる食感と旨みが波のように押し寄せる。この快楽に、とことん酔いしれたい……!

「魚は丼でガッツリ食らいたい」という荒武者には、「贅沢 9種の海鮮丼」(990円)を推奨したい。中とろ、大切りまぐろ、大切りサーモン、煮穴子、甘海老……などなど、人気ネタがこれでもかと詰め込まれている。まさに贅沢の極み。どこをすくっても豪華なネタに当たる、夢のような丼である。

ちなみに、これらの「かっぱのごち寿司」は店内飲食限定のため、テイクアウトはできない。気になる人は、ぜひ店舗で味わってみてほしい。

大満足のお持ち帰り専用「夏のごちそう 11種セット」も

一方、店の中だけで完結しないのもかっぱ寿司のいいところ。お盆の帰省、親戚集まり、あるいは友人とのホームパーティー……そんなシーンで確実にヒーロー視される、期間限定(9月中旬まで予定)のお持ち帰りメニューがある。

本命はやはり「夏のごちそう 11種セット」だろう(1人前 1,520円～。写真は3人前で4,560円～)。中とろ、大切りまぐろ、大切りサーモン、大切り蝦夷あわび、いくら軍艦、うなぎ……などなど、人気の豪華ネタが11種類もぎっしりと詰め込まれている。

特に大切り蝦夷あわび、いくら軍艦あたりは「夏のごちそう」の象徴。おじいちゃん、おばあちゃんからお子さままで、誰もが喜ぶエース級のネタがずらりと揃っているので、ぜひ試してみてほしい。

「お寿司だけじゃ物足りない! 肉だ! 肉を食わせんかい!」というワンパクな子どもたちが参加しそうな集まりには、「夏のごちそうオードブル」(2,640円～)を添えたいところ。とろ～り大玉揚げたこ焼き、だし巻き玉子、ごちそうハンバーグ、特盛フライドポテト、とり唐揚げ、玉ねぎ天といった、おつまみ&おかずのオールスターが勢揃い! 大人たちのビールも進みまくるだろうし、子どもたちの底知れぬ食欲も満たせるに違いない。

生ビールをおトクに楽しみたい人も、ちょっと贅沢な寿司で夏を満喫したい人も、この夏のかっぱ寿司は要チェック! 店内では豪華な「ごち寿司」を、おうちでは華やかな持ち帰りセットを囲んで、夏ならではの美味しい時間を楽しんでみよう!