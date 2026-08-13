レインズインターナショナルが展開する「牛角」は8月17日から、平日限定のプラン「焼肉酒場セット」を、生ビール飲み放題付きで"値段据え置き"2,178円で提供する。

同プランは、1人2,178円で「定番焼肉盛り」と「選べるホルモン盛り」の計6種・200gの焼肉に、「2時間飲み放題」と「無限枝豆(枝豆食べ放題)」を組み合わせた、平日限定のお得なメニュー。

通常、「生ビール付き」へ変更する場合はプラス550円の「2,728円」となるが、同キャンペーンでは、8月17日～8月31日(平日限定)までの期間限定で、値段据え置き2,178円で提供する。実施店舗は、全国の牛角・牛角食べ放題専門店(沖縄県、他一部店舗をのぞく)。

同キャンペーンの利用には、牛角公式ホームページの「クーポン画面」を着席時に提示する必要がある。

選べるホルモン盛り

選べるホルモン盛りは、「黒MIX(特製醤油ダレ&黒煎り七味)」「白MIX(塩だれ&にんにくの香り)」「青唐MIX(ごま油&青唐)」の3種類を用意する。

青唐辛子のキレのある辛さに、ごま油の香ばしさを効かせた青唐MIX。ピリッとした刺激のあとに抜ける爽やかな後味で、ホルモンの脂を軽やかに引き立てる。

特製醤油ダレのコク深さに、黒煎り七味の香ばしい風味とピリッとした刺激を重ねた黒MIX。濃厚な旨みがホルモンの脂と絡み合い、後を引く味わいが特長。

にんにくの風味を効かせたコクのある塩だれを使用した白MIX。さらにスライスにんにくを加えることで、香りと旨みに奥行きを持たせた。ホルモンの脂の甘みを引き立て、食欲をそそる味わいで、お酒との相性も良い一皿。