三井アウトレットパーク 札幌北広島は7月17日～8月16日、半期に一度の大型セール「MITSUI OUTLET PARK SUPER OUTLET SALE」を開催する。

MITSUI OUTLET PARK SUPER OUTLET SALE

期間中は夏のトレンドアイテムやスポーツ・アウトドア用品、雑貨などがアウトレット価格から最大80%OFFとなる。

また、8月8日～11日には1会計3,000円(合算不可)以上のPayPay決済で最大5%分のポイントが戻るキャンペーンや、条件達成で500円分のお買物・お食事券がもらえるお得な施策も実施する。

paypay戻ってくるキャンペーン

期間中は、小学生以下の子どもを対象とした「夏休みファミリースタンプラリー」を実施。スタンプを集めると、達成賞として選べる景品をプレゼントする。

道内の対象サウナ施設とタイアップしたスタンプラリーキャンペーンも実施する。対象サウナ施設の利用や三井アウトレットパーク 札幌北広島での買い物でデジタルスタンプを集めると、サウナ施設の優待券やサウナ関連アイテムなどの豪華景品が当たるプレゼントキャンペーンに応募できる。

サウナフェア

そのほか、富良野グルメが集う物販「まるごと富良野」(7月18日～20日)や、アウトドアインフルエンサー「Like Saturday」のポップアップ(7月25日～26日)、宇宙兄弟とコラボした体験型ワークショップ(8月1日～2日)、トムとジェリーの体験型POP UP SHOP(8月7日～16日)、小学館の図鑑NEOのワークショップ(8月21日～23日)など、週替わりでさまざまなイベントを実施する。

宇宙兄弟とコラボした体験型ワークショップ

トムとジェリーの体験型POP UP SHOP