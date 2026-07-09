三井不動産商業マネジメントが運営する「三井アウトレットパーク 木更津」は、2025年6月の4期増床を経てアウトレット施設として日本一の330店舗規模に拡大した。8月まで、ショッピングの魅力を高める注目ショップ、アパレル、雑貨、グルメなどの新店や期間限定店舗が続々と加わる。

7月1日には、期間限定ショップ「トミカ・プラレールショップ」がオープンした。国内アウトレット初となるポップアップストアで、定番やオリジナルアイテムを販売する。

7月26日まで、国内アウトレット初出店となる「TOP TOY」が出店する。フィギュアやキャラクター雑貨を展開し、購入金額に応じてポストカードや巾着などのオープン特典を用意する。

TOP TOY

7月4日には、ライフスタイルストア「Pasand by ne Quittez pas」がオープン。夏向けのドレスなどを特別価格で提供する条件達成でノベルティを進呈する。

Pasand by ne Quittez pas

7月3日にオープンしたのが、天然素材とピンタックワークが特徴のファッションブランド「YACCOMARICARD」。国内アウトレット初出店となる。

YACCOMARICARD

8月1日には、千葉県九十九里に工房を構える老舗ハンドメイドガラスブランド「Sghr スガハラ」がオープンする。

Sghr スガハラ

6月13日には「Acne Studios」が移転リニューアルオープンしたほか、5月には東日本唯一のアウトレット店舗となる「Vermicular Sustainable Store」や、国内アウトレット初出店の中華専門店「茶薫小籠包」が相次いでオープンしている。