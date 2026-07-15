レッグスは7月25日、「エニマイくじ ちいかわ」(1回950.40円)を全国のセブン‐イレブン、イトーヨーカドー店舗で発売する。

縁側でのんびり涼むちいかわたちが「くじ」で登場

今回のイラストテーマは「ちいかわと夏の思い出」。懐かしさと涼しさあふれた季節感たっぷりのイラストで、すいかを食べたり、ぼーっと空を眺めたり、夏のひとときを過ごすちいかわたちを描いた。

賞品には、縁側デザインの「ジオラマフィギュア」をはじめ、風物詩である「風鈴」、クリア素材で夏らしさたっぷりの「ポーチ」、レトロな雰囲気が可愛い「コップセット」など、夏を感じられるアイテムが勢揃い。

他にも、それぞれが夏のモチーフを持った「ぬいぐるみ」や、実用性がありコレクションもしたくなる「豆皿セット」などをラインナップ。

さらに、最後の1枚を引くとラスト賞として、ちいかわたちのフィギュアが装飾された「流しそうめん機」がもらえる。

「流しそうめん機」が抽選で当たる

購入者を対象としたエニマイチャンスキャンペーンを実施する。くじ券に記載のキャンペーンナンバーを入力して応募した人の中から、抽選で100名に「ラスト賞 流しそうめん機」をプレゼントする。応募期間は販売開始～8月31日まで。