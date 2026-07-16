セブン-イレブンは７月21日から『映画ちいかわ 人魚の島のひみつ』コラボレーション企画を全国のセブン-イレブン店舗にて実施する。期間中は映画に登場する食べ物をイメージした商品が登場するほか、オリジナルグッズの販売や、対象商品の購入でもらえる限定グッズも登場する。

『映画ちいかわ』内の物語や原作と連動した商品も

発表会に登壇した、セブン-イレブン執行役員マーケティング本部長の岡嶋則幸氏は、「ちいかわとのコラボキャンペーンは2024年から開始し今回で3回目となります。2025年12月のキャンペーンでは、前月に来店のなかったお客様がちいかわキャンペーンをきっかけに来店が増える傾向がみられました」と振り返った。

今回のコラボ企画で登場する商品は、7月24日から公開される『映画ちいかわ 人魚の島のひみつ』内の物語や原作と連動した商品も多い。たとえば、原作ではカレーと貝汁のセットを食べるシーンがあるが、コラボ商品では、カツカレーと貝汁をそれぞれを再現。さらに、作中で登場するパフェを再現した「映画ちいかわ 島フルーツパフェ」も販売する。

他にも、対象商品を購入するとオリジナグッズがもらえるキャンペーンも実施する。さらに、対象商品を購入すると100円ごとにLINEミニアプリ内にナンバーが発行され、抽選で限定グッズがもらえるキャンペーンも実施。

夏のちいかわ「エニマイくじ」景品ラインナップは?

7月25日からはハズレなしのくじ「エニマイくじ」も販売される。

実はちいかわファン? 志田未来さんがちいかわと対面!

発表会には俳優の志田未来さんも登場。「私はセブン-イレブンさんもちいかわも大好きなので、今日はすごく楽しみにしていました!」と冒頭に明かした。

透明感のある衣装で登場した志田未来さん

すると、志田さんの前にちいかわ、ハチワレ、うさぎが登場し、志田さんも大興奮! 「ほんとに癒されますね、可愛い!」と笑顔を見せた。

コラボ商品を手に取った志田さんは、「まるで島フルーツタオル」について、「ほんとにアイスのパッケージみたいになっていて可愛いですね。ポーチにもなるんだ!」と感動した様子。「3種類全部ゲットしたくなりますね!」と発売を心待ちにしていた。

さらに、「島フルーツパフェ」と「ピンクパッションピタヤスムージー」を試食。「島フルーツパフェ」は糖度の高いアルフォンソマンゴーのピューレを使用したマンゴープリンが入っており、志田さんは「マンゴー感も強いですし、フルーツも入っていて見た目もとっても可愛いです。ヨーグルトムースがさっぱりしていて今の季節にぴったりですね」と驚きの表情。

思わず驚きの表情に

続いて「ピンクパッションピタヤスムージー」を飲むと、思わずグッドサイン。「フルーティーで爽やかで、南国気分を味わえて夏にぴったり」と太鼓判を押した。

スムージーではグッドサインが飛び出した

会の最後には、「映画とセブン-イレブンさんのコラボということで、見ても食べてもおいしい素敵なコラボ商品がたくさん発売されます。ぜひ映画と一緒に楽しんでいただけたら嬉しいです」とメッセージを送った。