セブン‐イレブン・ジャパンは7月21日、「映画ちいかわ 人魚の島のひみつ」とのコラボレーションフェアを全国のセブン‐イレブン店舗で順次開催する。

映画から連想した全10品を発売する。映画の舞台となる「島」をテーマに、カツカレーや貝汁をはじめ、島ラーメン、フルーツパフェなどをラインアップ。映画と連動したオリジナルパッケージにも注目。

「島二郎のスパイスの効いたカツカレー」(753.84円)は、映画にも登場する「島二郎」のメニューをイメージしたカツカレー。クミンやコリアンダーなどのスパイスを使用し、香り豊かに仕上げた。隠し味には貝だしを加え、スパイスの旨みと調和した奥深い味わい。

「映画ちいかわ 限定島ラーメン まぐろダシのしょうゆ味」(594円)

「限定島ラーメン まぐろダシのしょうゆ味」(594円)は、シーサーが楽しみにしていた限定島ラーメンをイメージした商品。まぐろ節からとったダシを使用したやさしい味わいのしょうゆスープが特長。具材で島の自然を表現した。

「くりまんじゅうのソース焼きそば」(464.40円)は、くりまんじゅうが食べていたソース焼きそばをイメージした商品。複数のソースを使用し、甘辛さとコクのある味わいに仕上げた。麺がソースとよく絡み、夏の気分を盛り上げる一品。

「屋台風たこやき」(429.84円)は、大きめにカットしたタコを使用し、食べ応えのある仕立てに。屋台をイメージした、かつおだしの風味が感じられるたこやき。

「じゃがバター&マヨネーズ」(257.04円)は、ちいかわと島民たちが歌っていた歌詞に登場したメニューをイメージした商品。温めて食べることで、ホクホクとしたじゃがいもにバターとマヨネーズが溶け合いシンプルながら満足感のある味わい。お酒とも相性抜群だという。

「セブンプレミアム 映画ちいかわ 赤魚の煮付」(321.84円)

「赤魚の煮付」(321.84円)は、映画にも登場する赤魚の煮付を再現した商品。骨までまるごと煮付けることで、旨味とコラーゲンが溶けだした味わい深い一品。

「島二郎の貝汁(あさり出汁)」(354.24円)は、カツカレーとともに登場する「貝汁」をイメージした商品。あさりやあおさ、豆腐、大根など7種の具材を使用し、あさりの旨味と豊かな香りが広がる一杯。カツカレーと合わせることで、作品の世界観をより深く楽しめる。

「あの屋台のケバブチキン」(321.84円)は、スパイスや赤ワインで漬け込んだ鶏モモ肉をオーブンでじっくり焼き上げた商品。クミンやチリパウダーなどを使用した辛みのあるソースが特徴。

「島フルーツパフェ」(372.60円)は、ちいかわたちが大行列に並んでまで食べたフルーツパフェをイメージした一品。糖度の高いアルフォンソマンゴーのピューレを使用したマンゴープリンに、マンゴーダイスやさくらんぼをトッピング。ヨーグルトムースを合わせた、夏にぴったりの爽やかな味わい。

「ピンクパッションピタヤスムージー」(410.40円)は、ピタヤ(ドラゴンフルーツ)を使用した南国気分を感じられるスムージー。鮮やかな見た目とトロピカルな味わいが楽しめる。

ハズレなしのくじ「エニマイくじ」が登場

ハズレなしの「エニマイくじ」に、「ちいかわ」(950.40円)が登場する。

対象商品購入で限定グッズがその場でもらえる

お菓子やアイスなど4つのカテゴリーを対象に、それぞれセットで同時購入するとコラボ景品がもらえるキャンペーンを、第1弾・第2弾に分けて実施する。景品には、セブン‐イレブン限定のオリジナルチャームやオリジナルドアプレートなどを取り揃えた。

第1弾は7月23日10:00～。対象商品のロッテチョコ(11アイテム)を3個同時購入すると「オリジナルチャーム」(全6種)、「inゼリー」(12アイテム)を3個同時購入すると「オリジナルマルチクリーナー」(全6種)がもらえる。

第2弾は7月30日10:00～。対象商品の「ハイチュウ」(9種)・「ラムネ(3種)」を3個同時購入すると「オリジナルドアプレート」(全6種)、対象のアイス(4種)を2個同時購入すると「オリジナルA4クリアファイル」(全6種)がもらえる。いずれも景品がなくなり次第終了する。

LINEレシートシリアル応募キャンペーン

対象商品を一度に税込100円または軽減税率の場合、税抜90円購入するごとにシリアルナンバーが1つ印字されたレシートを発行する。レシートに印字されたシリアルを集めて、キャンペーンサイトから応募フォームにて応募できる。映画ちいかわオリジナルグッズやセブン‐イレブンのみで使用できるQUOカードPayが当たる。その場で当選が分かり、何回でも応募できる。

今回は、映画のキーとなるキャラクターの「ヒトハ・フタバ ルームライトセット」、夏らしい「オリジナルアロハシャツ&パンツ」など、映画の世界観をイメージした賞品が新登場する。

実施期間は7月21日～8月3日。同社LINE公式アカウントを友だち追加および認証のうえ、対象商品を購入した人が対象となる。

対象商品には下記のマークが付いている。

対象商品

5シリアルで応募「単三電池で光る 映画ちいかわ ヒトハ・フタバ ルームライトセット」(当選人数100名)

3シリアルで応募「ちいかわハチワレうさぎ柄の3種 映画ちいかわ オリジナルアロハシャツ&パンツ」(当選人数300名)

1シリアルで応募「セブン‐イレブンのみ使える 映画ちいかわ QUOカードPay 1,000円分」(当選人数1,000名)

LINEスタンプラリーキャンペーン

「映画ちいかわ LINEスタンプラリーキャンペーン」も開催する。キャンペーン期間中、店舗をまわって二次元コードをスキャンして、ちいかわスタンプを集めると、オリジナルグッズが抽選で当たる。実施期間は7月21日～8月3日。

映画ちいかわ LINEスタンプラリーキャンペーン

スタンプを2個集めると、オリジナルデザインのスマホ壁紙がもれなくもらえる。デザインは10種類。1～9種目は好きなデザインから選ぶことができ、10種目はコンプリートした人がもらえる。

スタンプ2個でもれなくもらえる「映画ちいかわ オリジナルスマホ壁紙 全10種」

スタンプを4個集めると、ちいかわたちがデザインされた「オリジナルラメタンブラー」に応募できる。

映画ちいかわ セブン‐イレブンアプリキャンペーン

セブン‐イレブンアプリに毎日ログインして、1日1回、1スタンプ獲得。抽選でスムージークーポンやオリジナルグッズが当たる。また、ログイン5回達成でオリジナル壁紙が必ずもらえる。実施期間は7月21日～7月31日。

「Xフォロー＆引用ポスト」キャンペーン

同社公式X(@711SEJ)をフォローし、参加条件を満たして引用ポストすると、抽選で50名に「映画ちいかわ オリジナルデザイン クッション6個セット」が当たる。応募受付期間は7月21日～7月27日。

「映画ちいかわ オリジナルデザイン クッション6個セット」(当選人数50名)

アイスバーをイメージしたポーチ入りタオルが登場

7月31日より、「まるで」シリーズのアイスバーをイメージしたちいかわのポーチ入りタオル「映画ちいかわ まるで島フルーツタオル(全3種)」(1,760円)を一部店舗を除く全国で順次発売する。パッケージから中身のフォルムまでリアルに再現。便利なポーチ付きなので、濡れたタオルの持ち運びも安心。