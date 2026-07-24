酷暑の夏。水筒を持ち歩いている人も多いかと思いますが、この暑さでは氷をたくさん入れてもすぐに溶けてしまうことも。実はそれ、「たくさん」入れてもあまり意味なかったんです……。

自衛隊東京地方協力本部が公式X(@tokyo_pco)で投稿した、水筒の氷にまつわるポストが話題になっています。

氷を増やしても長持ちしません

多くの人が勘違いしています。



実は冷たさを長持ちさせるポイントは

「氷の量」ではないの知ってた

(@tokyo_pcoより引用)

こちらの図をご覧ください。

小さい氷をたくさん入れた水筒と、大きな一本氷を入れた水筒。液体と触れる表面積の違いから、溶けるスピードが変わることがよく分かります。より氷を溶けにくくするために大切なのは、量よりも形だったのです。

と言っても、家庭で一本氷を用意するのは大変!という方。最近では100円ショップやホームセンターなどでも一本氷用の製氷器が販売されているほか、家にあるアイテムを使っても一本氷を簡単に作ることができます。

ジッパーバッグに水を入れ、割りばしで挟んでおくと……

一本氷が数本まとめて作ることができました!

まだまだ続く暑い夏に、便利な氷のライフハックをぜひ活用してみてくださいね。