ホットランドホールディングスが展開する「築地銀だこ」は8月1日、「"ぜったいお得な"『夏の回数券』」(4枚セット2,462円、11枚セット6,264円)を全国の築地銀だこ(一部店舗を除く) で発売する。

7月も完売店舗が続出した同回数券は、「お好きなたこ焼(8個入り)」と引き換え可能なチケットで、4枚セットと11枚セットの2種類を用意する。各店舗在庫がなくなり次第終了となる。

対象商品は、ぜったいうまい‼たこ焼(ソース)、ねぎだこ、てりたま、チーズ明太子、期間限定商品。通常商品以外のコラボ商品・店舗限定メニュー等は使用対象外。

お好きなたこ焼と交換できる

8月1日～8月9日までの期間は、事前にPayPayクーポンを獲得し、対象店舗で税込2,462円(夏の回数券(4枚入り)と同額)以上を「銀だこアプリ」内のPayPayで決済・購入すると、最大5%相当のPayPayポイントが戻ってくる。なお、事前に同アプリのダウンロードと会員登録、アプリ内でのPayPay連携が必要となる。

さらに、購入時には「銀だこデジタルスタンプカード」のスタンプが回数券の枚数分付与される。同スタンプカードは、たこ焼1舟(6個入り以上)の購入ごとにスタンプが1つ付与され、スタンプがたまると「たこ焼(1舟8個入り)」のアプリクーポンが受け取れるお得なスタンプカード。毎月8日・18日・28日は「スタンプ2倍」のスペシャルデーを実施している。