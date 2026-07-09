築地銀だこを展開するホットランドホールディングスの連結子会社オールウェイズは7月13日、「銀だこハイボール酒場」から生まれた新ブランド「銀だこ点心酒場」の1号店となる「銀だこ点心酒場 神田駅南口店」をオープンする。

銀だこ点心酒場

外観パース イメージ

「銀だこ点心酒場」は、「銀だこハイボール酒場」で培ってきた技とノウハウを活かし、新たに挑戦する本格点心・中華酒場。

看板メニューは、店内で皮から一つひとつ手作りする「自家製 小籠包(5個入り)」(858円)。「築地銀だこ」が大切にしてきた手仕事へのこだわりを受け継ぎ、皮を練り、伸ばし、特製餡とスープを包み上げるまで、職人が丁寧に仕上げている。手作りならではのもっちりとした皮と、蒸したての美味しさを楽しめる。

ほかにも、肉の旨みをしっかりと感じられる「自家製 肉焼売」(5個入り/913円)や、海老のプリプリとした食感を楽しめる「自家製 海老焼売」(5個入り/913円)などの点心も。

また、「ぜったいうまい‼レバニラ炒め」(638円)、「東坡肉(トンポーロー)」(748円)、「棒棒鶏(バンバンジー)」(638円)、「よだれ鶏」(638円)、「海老マヨ」(528円)など、お酒との相性を追求した多彩な中華料理もラインアップ。

さらに、「築地銀だこ」の看板商品である「ぜったいうまい‼たこ焼」(3個入り/374円)も楽しめる。

また、オープンを記念して7月13日～15日の3日間限定で、グランドオープンキャンペーンを実施。期間中は、人気の「角ハイボール」が1杯253円、「こだわり酒場のレモンサワー」が1杯220円の特別価格での提供となる。