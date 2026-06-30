不二家洋菓子店は、暑い夏でも楽しめるスイーツを順次発売する。

サンリオの人気キャラクター「リトルツインスターズ」とコラボレーションした七夕向け商品や、夏にうれしいひんやり・爽やかなスイーツなど、この時期だけのおいしさを用意した。

キキララのお星さまモンブラン

「キキララのお星さまモンブラン」。

毎年七夕にコラボレーションしている「リトルツインスターズ」との今年のコラボ商品は、キキとララをイメージしたモンブラン。軽いタイプのカスタードクリームを閉じ込めたスポンジに、苺ミルキークリーム、ラムネ風味クリームを絞った。キキをイメージしたラムネ風味クリーム、ララをイメージした苺ミルキークリームがかわいい、七夕にぴったりなモンブランとなっている。

モンブラン断面

商品名は、「キキララのお星さまモンブラン」。540円。発売日は、7月1日〜7日(7日間限定販売)。

「生ミルキー(矢堅目の塩)」。

「天の川(ミルキーウェイ)」にちなんで、「生ミルキー」もおすすめだ。大好評のミルキー75周年企画「生ミルキーにこんなの入れちゃいました!」シリーズの7月のフレーバーは、夏にぴったりな「矢堅目(やがため)の塩」。

北海道産生クリームと、長崎県五島列島産「矢堅目の塩」を練りこんでじっくり炊き上げた。今までにない甘じょっぱい味わいが楽しめる。

生ミルキー イメージ

商品名は、「生ミルキー(矢堅目の塩)」。429円。発売日は、7月1日。

夏にぴったりな爽やかスイーツも登場する。

南の島のラムネゼリー

「南の島のラムネゼリー」。

島に見立てたバニラムースにヤシの木を添え、マンゴーやみかんなど色鮮やかなフルーツのシロップ漬けをラムネゼリーの海に浮かべた。南国気分を味わえる爽やかなドルチェ。

商品名は、「南の島のラムネゼリー」。572円。発売日は、7月3日。

「LOOKパチパチミルクレープ(コーラ&ソーダ)」。

コーラクリームとソーダクリーム、クレープ生地を重ね、上面をコーラグラサージュで仕上げ、パチパチキャンディ入りの「ルック(コーラ&ソーダ)」を飾った。暑い夏にぴったりな、はじけるミルクレープ。

商品名は、「LOOKパチパチミルクレープ(コーラ&ソーダ)」。594円。発売日は、7月17日。

「ルック(コーラ&ソーダ)ファミリーパック」も7月7日に全国発売される。オープンプライス。全国のスーパー、不二家洋菓子店などで取り扱い予定。

夏に食べたいチョコ生ケーキ

「夏に食べたいチョコ生ケーキ」。

ココアスポンジにヨーグルトチョコクリームを重ねた、さっぱりとした味わいのチョコ生ケーキだ。サンドしたレモンガナッシュが爽やかに広がる。

商品名は、「夏に食べたいチョコ生ケーキ」。518円。発売日は、7月13日。