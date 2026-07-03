大人気雑貨ブランド「SWIMMER」は、不二家が展開する全国の「不二家洋菓子店」とコラボレーションし、限定商品を7月10日より発売する。

「SWIMMER×PEKO」の限定デザインがかわいいデザートや、ポーチ、クッキー缶などが登場する。

商品詳細は以下の通り。

SWIMMER×PEKOコラボふわふわホットケーキ 540円。

SWIMMER×PEKOコラボコーヒージェリー 583円。

SWIMMER×PEKOコラボミルキーポーチ 1,650円。 内容は、ミルキー 9粒。ポーチサイズは、約縦90×横180×マチ20mm。

ダイカットステッカー

SWIMMER×PEKOコラボハートクッキー缶 1,320円。 サイズは、約縦76×横115×高さ58mm。 内容は、ハートクッキー(バターアーモンド)8枚、ダイカットステッカー 1枚。

SWIMMERコラボ商品を含む税込2,000円以上お買い上げの方に「SWIMMER×PEKOオリジナルコースター(全2種)」を1枚プレゼントする。

サイズは、約縦90×横90mm。素材は、紙。期間は、7月10日〜なくなり次第終了。

対象商品は、「SWIMMER×PEKOコラボふわふわホットケーキ」「SWIMMER×PEKOコラボコーヒージェリー」「SWIMMER×PEKOコラボミルキーポーチ」「SWIMMER×PEKOコラボハートクッキー缶」。

※ランダムでのお渡しとなり、選べない。

※数量限定のため、なくなり次第終了。

※4,000円以上お買い上げいただいた場合もお渡しは1枚。