すかいらーくレストランツは6月25日から、対象のうなぎ商品注文で、すかいらーくポイントが5倍になるキャンペーンを、「ガスト」などの8ブランドで実施する。

すかいらーくポイント5倍プレゼントキャンペーン

同社が運営するガスト・ジョナサン・夢庵・藍屋・から好し・魚屋路・八郎そば・chawanの8ブランドでは、"土用の丑の日"に向け、多彩なうなぎメニューを展開している。

【ガスト】"4度焼き"で外は香ばしく中身はふっくら

ガストでは、「うな重」(1,539円)と、「うな重 うなぎ2倍」(1,999円)を販売している。いずれも味噌汁・漬物付き。厳選されたうなぎを丁寧に蒸し、炭火を活かして4度焼きすることで、外は香ばしく、中身はふっくらやわらかく仕上げた。

【ジョナサン】ダブルサイズも用意

ジョナサンでは6月11日～9月2日まで、「うな重」(1,979円)と、「うな重 ダブル」(2,859円)を販売している。いずれもお吸い物・惣菜付き。4度のタレつけと焼きを繰り返し、丹念にじっくりと焼き上げた。

【夢庵】身厚なうなぎをじっくり"4度焼き"

夢庵では、「うな重」(2,400円)と、「特上うな重」(3,600円)を販売している。いずれもお吸い物・お新香付き。身厚なうなぎを4度焼きすることで余分な脂を落とし、香ばしく仕上げた。店内飲食の場合は御飯大盛が無料となる。

【藍屋】浜名湖産「クイーンうなぎ」を味わう

藍屋では、「浜名湖産上うな重膳(1尾) 刺身二種盛り合わせ・お吸い物・香の物付き」(4,894円)を販売している。極めて希少な個体のみを厳選。気品のある口どけを堪能できる。

【から好し】うなぎとから揚げがセットに

から好しでは、「うなから丼」(990円)を販売している。じっくり香ばしく仕上げたうなぎと、人気のから好しから揚げをセットで楽しめる。

【魚屋路】うなぎと寿司屋の玉子焼きを味わう

魚屋路では、テイクアウト・宅配限定で「うな玉重」(1,780円)を9月2日まで販売している。ふっくらとやわらかい食感に仕上げたうなぎに、「寿司屋の玉子焼き」を合わせた。

【八郎そば】4度焼きの江戸前風うなぎを贅沢に使用

八郎そばでは7月2日から、「うな重(梅)」(1,759円)、「うな重(竹)」(2,419円)、「うな重(松)」(2,749円)を発売する。脂乗りが良いこだわりのうなぎを風味豊かに仕上げた。

【chawan】うなぎご飯がうなぎ増量で復活

chawanでは6月4日～9月2日まで、店内飲食限定で「うなぎご飯ひつまむしstyle&選べる副菜」(1,869円)を販売している。最後はおだしをかけてお茶漬けとして楽しめる。また、テイクアウト・宅配限定で「うなぎちらし」(1,339円)も用意する。

うなぎ商品注文でポイント5倍

6月25日～7月31日の期間、うなぎ商品注文で"すかいらーくポイント"が5倍もらえるキャンペーンを実施する。対象ブランドは、ガスト、ジョナサン、夢庵、藍屋、魚屋路、から好し、chawan、八郎そばの8ブランド。詳細はすかいらーくグループ公式HPで確認できる。