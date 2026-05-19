すかいらーくレストランツは5月21日～6月10日、「26%OFF人気メニュークーポンフェス」をガスト全店で開催する。また、早まる夏日に合わせて、純氷かき氷や冷麺の販売も開始する。

「26%OFF人気メニュークーポンフェス」は、純氷かき氷や冷麺を含む下記の対象商品20品が26%OFFになる。

新発売の「海老と蒸し鶏のコク旨冷麺」(通常価格:850円～950円/クーポン価格:629円～703円)は、透明感のある歯切れよくのど越しのよいオリジナル配合の自家製麺と、だしにショウガ、ニンニク、お酢で仕上げたさっぱりスープを使用した冷麺。別添えのコチュジャンで辛味を足す「ピリ辛冷麺」への味変も可能。クーポン使用で221円～247円お得になる。

「ねばとろサラダうどん」(通常価格:879円～989円/クーポン価格:650円～731円)は、カツオと昆布がベースのうどんつゆに、葉物ミックス、トマトの彩り野菜、ねばとろのオクラ、海老を彩り豊かにトッピングした商品。マヨネーズと大葉がアクセントに。クーポン使用で、229円～258円お得になる。

他にも、「純氷かき氷 ミニ練乳いちご」(通常価格:384円/クーポン価格:284円)がクーポン使用で100円お得に、「鉄板ハンバーグミックスグリル」(通常価格879円～989円/クーポン価格:650円～731円)がクーポン使用で229円～258円お得に、「チキテキスパイス焼き」(通常価格:824円～989円/クーポン価格:609円～731円)がクーポン使用で215円～258円お得に、「マルゲリータピザ」(通常価格:824円～879円/クーポン価格:609円～650円)がクーポン使用で215円～229円お得に。

他にも、「鉄板ハンバーグ元気盛り」(通常価格:989円～1,044円/クーポン価格:731円～772円)や「彩野菜の黒酢から揚げ和膳」(通常価格:934円～1,264円/クーポン価格:691円～935円)なども対象となっている。

クーポン対象商品 ※1:平日ランチタイム(10:30～17:00)限定、※2:一部店舗ではバニラアイスで提供

また、「キッズうどんプレート(ポイント&ミニアイテム・お子さまドリンクバー付き)」(通常価格:549円/クーポン価格:406円)や「キッズミニチーズINハンバーグプレート(ポイント&ミニアイテム・お子さまドリンクバー付き)」(通常価格:659円～769円/クーポン価格:487円～569円)などのキッズメニューやスナックメニューも割引対象に。

クーポンは、すかいらーくアプリ、ガスト公式X(@gusto_official)、すかいらーく公式Instagram、LINEクーポン、スマートニュースにて配布。

さらに、5月21日～10月21日(予定)の期間、初夏の新メニューの純氷かき氷を大船、なんば、柏駅南口、南柏駅前、田端、越谷駅東口の6店を除くガスト全店で販売。同社の純氷かき氷は、溶けにくいうえに、溶けても雑味がなく不純物の極めて少ない、透明度が高い純氷を使用し、注文ごとに削って提供する。

「純氷かき氷 抹茶黒蜜」(879円)は、抹茶のほろ苦さと練乳シロップの甘さを楽しめる一品。食べ進めると中にも粒あんが入っており、最後の一口まで"和"を感じられる。

「純氷かき氷 カフェモカ」(879円)は、コーヒーシロップをたっぷりかけた香り高いかき氷。食べ進めると出てくる自家製マスカルポーネクリームとアールグレイの紅茶クッキーの異なる食感を楽しめる。

「純氷かき氷 練乳いちご」(549円)や「純氷かき氷 ブルークリームソーダ 弾けるパチパチアメ付き」(549円)は先行販売中。また、すべての純氷かき氷が+109円で全6種のトッピングが可能。ミニサイズも展開する。