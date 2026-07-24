シベリアンハスキーの「いちみちゃん」の日常を映し出したYouTubeチャンネル「ハスキーいちみちゃんと田舎暮らし」。今回は、ひさびさに弟である赤ちゃんと対面したいちみちゃんの様子をご紹介しましょう。

生まれて間もないお子さんを連れて里帰りしていたママさん。この日はいちみちゃんと久々の再会です。

ママさんを見つけたいちみちゃんは、さっそく弟探し。そわそわした様子で部屋の中を歩き回ると……

「見つけた!」再会を喜ぶように足をクンクンします。

その後も部屋を動き回りながら、少し弟くんの泣き声が聞こえるとすぐさま駆けつけるいちみちゃん。

ベビーゲートに入れずもどかしそうな様子も。

翌日、下の階から聞こえる弟くんの泣き声が気になって仕方がないいちみちゃん。

ドアが開いた瞬間にピューンと駆けつけるお姉さんっぷりを見せます。そしてその後は、2人して仲良くねんねしたのでした。

いちみちゃんの溢れる母性。そしてそれにまだ気づいていない弟くん。ほほえましい姉弟の姿に、「泣き声聞こえたら直ぐ飛んでくの感動…」「ホントにずっと赤ちゃん追っててかわいい」「1年後には、お子さんが愛犬の腹を枕に昼寝しているのが想像できます。」とコメントが寄せられています。