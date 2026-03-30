人間の弟ができたシベリアンハスキーのいちみ(メス・4才)。大好きな弟に愛情を注ごうとするも……

弟への愛をパパに秒で断ち切られるいちみ…笑

(@ichimichannelより引用)

人間の弟が誕生し、お姉さんとなったいちみ。毎日弟をやさしく見守ってくれているのですが、パパさんがおねむの弟くんを連れて、いちみにおやすみの挨拶をしにくると……

弟くんの左足をペロぺロ。するとすかさず、パパが拭き拭き(笑)。

自分の愛情表現を拭き取られてしまったいちみは、またまたぺろぺろぺろ。そしてやっぱり拭き拭き。

納得のいかないいちみは、右足なら、と再トライ。

でも、やっぱり拭き取られると……

最後は大胆な愛情表現に!笑 これなら拭き取られませんね。

愛しい攻防に、フォロワーからは「思ってるよりも秒で拭いてたwww」「パパの気持ちも判るけど、いちみちゃんの気持ちもわかる! 可愛いよね」「可愛い! 味方したい」「すぐ拭かれるから多めにペロペロすんの可愛いすぎる」といった声が寄せられ、執筆時点までに57万回再生を記録しています。

赤ちゃんが誕生してからというもの、お姉さんとしてみるみる成長していくいちみ。弟くんが大きくなるに連れ、どんなお姉さんぶりを見せてくれるのか。これからも2人の成長が楽しみですね。