JR東日本は23日、新青森駅および秋田駅にて、ホームに停車している新幹線車両で夜間を過ごすイベントを開催すると発表した。新青森駅では8月2日23時40分から翌朝4時50分までE5系、秋田駅では8月3～5日の各日21時30分から翌朝7時頃までE6系の車内に滞在できる。

新青森駅のイベントは「青森ねぶた祭」の初日となる8月2日、「新幹線で過ごすプレミアムタイム in 新青森」として開催。ホームに停車しているE5系を夜間の滞在スペースとし、「青森ねぶた祭」で活気づく青森の余韻に浸りつつ、営業運転終了後の静まり返った新幹線車内でゆっくりと過ごせる。新青森駅2階新幹線改札口前で23時から受付を行い、23時40分から乗車開始、翌朝4時50分のイベント終了まで、車外に出ることはできない。寝具の提供は用意されず、車内の照明は消灯しない。撮影やSNS媒体等でのライブ配信は禁止とされている。

発売額(小学生以上)は一般車両・女性専用車用の2列シート(DE席)1名利用で5,000円、一般車両・女性専用車用の3列シート(ABC席)1名利用で6,000円、ファミリー専用ボックス席車両(2列シート1つ、3列シート2つ、最大8名)で1万5,000円、ファミリー専用ボックス席車両(2列シート2つ、3列シート2つ、最大10名)で2万円。未就学児は参加費不要。18歳未満は保護者の同伴が必要となる。利用特典として、パンとりんごジュースを1人1セット配布するが、未就学児は対象外とのこと。「JRE MALL チケット JR東日本 青森事業本部ショップ」で7月30日12時まで販売し、完売した際は販売を終了する。

秋田駅のイベントは「秋田竿燈まつり」の開催期間に合わせ、「こまち号で過ごすスペシャルナイト in 秋田駅」として開催。ホームに停車しているE6系を活用し、祭りの余韻に浸りつつ、営業運転終了後の静まり返った新幹線車内で夜を明かすという特別な体験を楽しめる。

8月3～5日の各日とも16～18時に1回目の受付、21時から22時30分まで2回目の受付を秋田駅「みどりの窓口」付近で実施し、どちらか一方の受付を行うことで参加可能。21時30分から乗車開始し、翌朝7時のイベント終了まで車内で過ごすが、途中の0時30分から5時30分まで、安全管理上の理由でドアを締め切るため、車外には出られない。寝具は用意されず、撮影やSNS媒体等でのライブ配信は禁止とされている。

発売額は普通車2列シート1名利用で5,000円、普通車ボックス1～2名利用で1ボックス1万円、グリーン車2列シート1名利用で1万4,000円、グリーン車2列シート2名利用で1万6,000円。普通車ボックスはファミリー専用と女性専用車両を用意する。18歳未満は保護者の同伴が必要。利用特典として、「NewDays」で使えるお得なクーポン、ミネラルウォーター、秋田事業本部オリジナルグッズをプレゼントする。「JRE MALL チケット JR東日本 秋田事業本部ショップ」にて、各設定日の前日23時59分まで販売される。