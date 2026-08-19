インペリアル・エンタープライズは、「ONE PIECE 新幹線」の第1編成「せとうちブルー号」とセイコーがコラボレーションした腕時計「ONE PIECE 新幹線ウオッチ せとうちブルー号モデル」(7万6,780円)を発売した。5,000点の数量限定で販売される。

「ONE PIECE 新幹線ウオッチ せとうちブルー号モデル」を発売

「ONE PIECE 新幹線」は、山陽新幹線全線開業50周年を記念し、TVアニメ『ONE PIECE』とのコラボレーションとしてJR西日本が2025年から運行している列車。第1編成「せとうちブルー号」は同年4月にデビューし、「せとうちへの旅」をテーマに、海をイメージしたブルーの車体に「麦わらの一味」を中心としたキャラクターをデザインしている。

「ONE PIECE 新幹線ウオッチ せとうちブルー号モデル」も、「せとうちブルー号」の外装をイメージし、文字盤をブルー基調のグラデーションとした。左右のインダイヤルに車体側面の波模様、小秒針のインダイヤルに「麦わらの一味」の海賊旗マークをデザイン。1時位置のインデックスに麦わら帽子を配し、10時位置のインデックスは金色とした。ストップウオッチ秒針はルフィと錨をモチーフとしている。文字盤中央やや上に配置した、新幹線の前照灯をイメージしたモチーフと時分針に、暗い場所で光る蓄光塗料を施した。

「ONE PIECE 新幹線」のロゴなどが刻まれた裏蓋

宝箱に見立てた特製ボックス

裏蓋に「ONE PIECE 新幹線」のロゴと、5,000点限定を示すエディションナンバーを刻印。ケース、裏蓋、バンドはステンレススチール製で、ケースサイズは約47mm×39.8mm、厚さ約12.8mmに。クオーツ式で、10気圧の日常生活用強化防水に対応する。

腕時計は宝箱をイメージした特製ボックスに収納。ボックス天面に「ONE PIECE 新幹線」のロゴを箔押しし、内側には「ONE PIECE×山陽新幹線」プロジェクトのキービジュアルを配した。イラスト入りギャランティカードも付く。価格は7万6,780円。PREMICOオンラインショップにて販売され、2027年1月中旬から順次発送する予定となっている。