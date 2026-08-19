JR東海とJR西日本は、東海道・山陽新幹線のグリーン車を上回る「最上位クラス」として導入する「Supreme Class」の座席を体験できるイベントを東京駅、新大阪駅、広島駅、博多駅、名古屋駅で開催すると発表した。

「Supreme Class Cabin」体験イメージ

「Supreme Class」は、グリーン車よりもさらに上質な設備・サービスを備えた新たな座席クラス。体験イベントでは、10月1日からサービスを開始する個室タイプ「Supreme Class Cabin」のモックアップを各会場に設置する。

東京駅と名古屋駅で、2027年度中にサービス開始予定の半個室タイプ「Supreme Class Seat」も用意。スタッフの説明を受けながら座席を体験できる。東京駅、新大阪駅、名古屋駅は事前予約制で行われ、1回あたり5～10分程度を予定。空きがあれば当日予約も受け付ける。広島駅と博多駅は事前予約不要で、自由に見学・着席できる。いずれも参加無料とのこと。

東京駅八重洲中央口イベントスペースで9月1～13日、新大阪駅中央口特設イベントスペースで9月15～20日、広島駅北口1階「エキキタプラザ」で9月22～27日、博多駅博多口1階屋内吹き抜けイベントスペースで9月29日から10月4日まで、名古屋駅中央イベントスペースで11月1～8日に開催。原則11～19時に開催され、東京駅のみ9月1日は9時30分から17時までとなる。

「Supreme Class Seat」体験イメージ

東京駅、新大阪駅、名古屋駅では、体験予約1件につき「Supreme Class」ロゴ入りオリジナルミネラルウォーター1本を進呈。体験後のアンケート回答者に「辻利兵衛本店 京抹茶竹バウム」もプレゼントする。同商品は10月1日のサービス開始以降、「Supreme Class」のウェルカムサービスとして「のぞみ」「ひかり」で提供を予定している。