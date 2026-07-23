「世のオタクたち、絶望を味わったことはないですか?」――。K-POPアイドルのライブやイベントに全力で向き合うファンにとって、遠征は一大プロジェクト。チケット争奪戦を乗り越え、新幹線や飛行機を予約し、ホテルも確保。当日のスケジュールまで綿密に組み立てて臨む人も少なくありません。
しかし、どれだけ準備万端に見えても、思わぬ落とし穴はあるもの。そこでマイナビニュース会員を対象にアンケートを実施し、「推し活でやってしまった失敗エピソード」を募集しました。今回は、オタクなら思わず「それ私かも……」と言いたくなるような、ライブ当日の失敗談をマンガでご紹介します。
ライブ当日、「終わった…」と思った理由
オタクって本当に最後まで油断できない
チケットを確保し、交通手段も宿泊先も手配して、無事に会場へ到着。ここまで来ればあとは思いきり楽しむだけ……と思った瞬間に発覚するペンライトの電池切れ。ライブ当日の絶望感を想像しただけで胃が痛くなります。
推しに会うためなら何カ月も前から準備するのに、なぜか電池や充電だけは直前まで確認しない。そんな経験に心当たりがある人も多いのではないでしょうか。オタクって本当に最後まで油断できないもの。だからこそ、こうした失敗談にもどこか共感してしまうのかもしれません。
みつほしみつほし
調査時期: 2026年6月19日
調査対象: マイナビニュース会員
調査数: 500人
調査方法: インターネットログイン式アンケート