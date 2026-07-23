「世のオタクたち、絶望を味わったことはないですか?」――。K-POPアイドルのライブやイベントに全力で向き合うファンにとって、遠征は一大プロジェクト。チケット争奪戦を乗り越え、新幹線や飛行機を予約し、ホテルも確保。当日のスケジュールまで綿密に組み立てて臨む人も少なくありません。

しかし、どれだけ準備万端に見えても、思わぬ落とし穴はあるもの。そこでマイナビニュース会員を対象にアンケートを実施し、「推し活でやってしまった失敗エピソード」を募集しました。今回は、オタクなら思わず「それ私かも……」と言いたくなるような、ライブ当日の失敗談をマンガでご紹介します。

ライブ当日、「終わった…」と思った理由

オタクって本当に最後まで油断できない

チケットを確保し、交通手段も宿泊先も手配して、無事に会場へ到着。ここまで来ればあとは思いきり楽しむだけ……と思った瞬間に発覚するペンライトの電池切れ。ライブ当日の絶望感を想像しただけで胃が痛くなります。

推しに会うためなら何カ月も前から準備するのに、なぜか電池や充電だけは直前まで確認しない。そんな経験に心当たりがある人も多いのではないでしょうか。オタクって本当に最後まで油断できないもの。だからこそ、こうした失敗談にもどこか共感してしまうのかもしれません。

みつほし みつほし 猫とおうちと美味しいご飯をこよなく愛する徳島出身のイラストレーター。Twitter： @mitsuhoshiwork この著者の記事一覧はこちら

調査時期: 2026年6月19日

調査対象: マイナビニュース会員

調査数: 500人

調査方法: インターネットログイン式アンケート

