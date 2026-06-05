男子2人を育て上げ、子育て終わった～!! と思ったら、気づけばもう50代!? 育児が終わり「第二の人生」をスタートしたイラストレーター・漫画家のよしだゆうこさんによる「アラフィフ」エッセイ漫画です。

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推し活モチベーション!

「推しに会った時に恥ずかしくない自分であれ」

これは私が推し活をするにあたってずっと心がけていることです。

実際会うことなんてないんですけど、万が一そんな時が来たとしても、堂々としていられること!これが基本です。

美容には限界がありますし、そこは清潔にさえしていればいいと思っているのですが、問題は中身です。

例えば…

・毎日ちゃんとお風呂に入って綺麗にする

・電車で席を譲る、運転でも道を譲る、困っている人に声をかける

・フードコートでも最後にテーブルを拭く

のような、日常の些細なことから

・自分自身のこともしっかりこなす

・家族にやさしく

・仕事をがんばる!!

など、人生に関わることまで

大げさではなく、推しの存在が私の人生を底上げしてくれているんです。

推しは、ただそこにいて輝いているだけでいい。見返りを求めているわけではなく、存在が私のモチベーションです。

私は40年間ずっとオタクをやっているのですが…もし推しの皆さまに会えなかったらどんな人生だったのか、見当もつきません。

歴代の推しの皆さま、勝手に推させていただいておりましたが、おかげで人生が豊かになりました!と感謝の気持ちでいっぱいでございます!!

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