男子2人を育て上げ、子育て終わった～!! と思ったら、気づけばもう50代!? 育児が終わり「第二の人生」をスタートしたイラストレーター・漫画家のよしだゆうこさんによる「アラフィフ」エッセイ漫画です。

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推し活モチベーション!

「推しに会った時に恥ずかしくない自分であれ」
これは私が推し活をするにあたってずっと心がけていることです。

実際会うことなんてないんですけど、万が一そんな時が来たとしても、堂々としていられること!これが基本です。
美容には限界がありますし、そこは清潔にさえしていればいいと思っているのですが、問題は中身です。

例えば…
・毎日ちゃんとお風呂に入って綺麗にする
・電車で席を譲る、運転でも道を譲る、困っている人に声をかける
・フードコートでも最後にテーブルを拭く
のような、日常の些細なことから

・自分自身のこともしっかりこなす
・家族にやさしく
・仕事をがんばる!!
など、人生に関わることまで

大げさではなく、推しの存在が私の人生を底上げしてくれているんです。

推しは、ただそこにいて輝いているだけでいい。見返りを求めているわけではなく、存在が私のモチベーションです。

私は40年間ずっとオタクをやっているのですが…もし推しの皆さまに会えなかったらどんな人生だったのか、見当もつきません。

歴代の推しの皆さま、勝手に推させていただいておりましたが、おかげで人生が豊かになりました!と感謝の気持ちでいっぱいでございます!!

→前回のエピソードを読む!

「いつの間にか50代!?」子育て卒業! と思ったら…
?『気付けばアラフィフになりまして』を一気読み

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よしだゆうこ

よしだゆうこ

男子母歴もうすぐ20年超のイラストレーター、漫画家。男兄弟のいる生活を全力で満喫中。 子育てのポリシーは「子どもの好きなものに食いつく」。マンガでわかるデザイン本「デザイナーじゃないのに！」（ソシム）マンガ担当。Twitterでコミックエッセイ不定期更新中。
Twitter：yupoko17

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