男子2人を育て上げ、子育て終わった～!! と思ったら、気づけばもう50代!? 育児が終わり「第二の人生」をスタートしたイラストレーター・漫画家のよしだゆうこさんによる「アラフィフ」エッセイ漫画です。
推し活モチベーション!
「推しに会った時に恥ずかしくない自分であれ」
これは私が推し活をするにあたってずっと心がけていることです。
実際会うことなんてないんですけど、万が一そんな時が来たとしても、堂々としていられること!これが基本です。
美容には限界がありますし、そこは清潔にさえしていればいいと思っているのですが、問題は中身です。
例えば…
・毎日ちゃんとお風呂に入って綺麗にする
・電車で席を譲る、運転でも道を譲る、困っている人に声をかける
・フードコートでも最後にテーブルを拭く
のような、日常の些細なことから
・自分自身のこともしっかりこなす
・家族にやさしく
・仕事をがんばる!!
など、人生に関わることまで
大げさではなく、推しの存在が私の人生を底上げしてくれているんです。
推しは、ただそこにいて輝いているだけでいい。見返りを求めているわけではなく、存在が私のモチベーションです。
私は40年間ずっとオタクをやっているのですが…もし推しの皆さまに会えなかったらどんな人生だったのか、見当もつきません。
歴代の推しの皆さま、勝手に推させていただいておりましたが、おかげで人生が豊かになりました!と感謝の気持ちでいっぱいでございます!!
「いつの間にか50代!?」子育て卒業! と思ったら…
?『気付けばアラフィフになりまして』を一気読み