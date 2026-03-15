岡崎紗絵、淡いニットが春らしい　華やか旬な着こなしで笑顔のランウェイ

女優の岡崎紗絵が14日、国立代々木競技場 第一体育館で開催された国内最大級のファッションイベント「第42回 マイナビ 東京ガールズコレクション 2026 SPRING/SUMMER」（TGC）に出演した。

岡崎紗絵

岡崎紗絵

同ステージ中盤に登場した岡崎は、シルエットを強調する「メリハルック」と、小物でこなれ感を出す「コモノマスター」を融合させた装いを披露。2色の淡いニットに、あえて少しオーバーサイズのデニムを合わせ、腰元のポシェットや耳元のピアスで、シンプルな着こなしを華やかに格上げする上級テクニックを見せた。また、ランウェイトップでは、彼女らしい満面の笑みを会場に振りまいた。

TGCは、「日本のガールズカルチャーを世界へ」をテーマに2005年から年2回開催している国内最大規模のファッションイベント。ファッションショーをはじめ、アーティストによる音楽ライブ、旬なゲストが登場するスペシャルステージなど、多彩なコンテンツを展開している。第42回となる今回のテーマは「OUR CANVAS」。すべての人がTGCという巨大なキャンバスにそれぞれの色を重ね、個性と創造性が交差させることで唯一無二の物語を描き出し、それが壮大なアートピースとなるというメッセージが込められている。

(C)マイナビ TOKYO GIRLS COLLECTION 2026 SPRING/SUMMER

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