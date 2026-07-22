「OMO7横浜(おも) by 星野リゾート」(神奈川県横浜市)は7月21日、OMOベーカリーの「ビーフカレーパン」が「カレーパングランプリ2026」において、東日本揚げカレーパン部門で金賞を受賞したと発表した。

OMO7横浜 ビーフカレーパン

カレーパングランプリは、「いま1番美味しいカレーパンはどれだ?」を合言葉に開催される日本一のカレーパンを決定する、年に一度の祭典。同グランプリを通して、美味しいカレーパンを知るきっかけをつくるとともに、カレーパンの多様性の認知や地域への浸透、さらなるイノベーションを促すことを目的としている。

今回、OMOベーカリーで提供するビーフカレーパンが、同グランプリの東日本揚げカレーパン部門で金賞を受賞した。

8種類のスパイスを使用、モチモチ・カリカリ食感

OMOベーカリー

生地には米粉を配合し、生地と同量のカレーフィリングを贅沢に詰め込むことで、どこから食べても旨味を堪能できる大満足のボリュームに仕上げた。じっくり炒めた飴色玉ねぎと牛肉の旨味が広がるカレーフィリングには、カルダモンやブラックペッパーなど8種類のスパイスを使用。さらに、荒目の生パン粉とコーンフレークを合わせた衣にクミンホールを忍ばせることで、一口ごとに「モチモチ」「カリカリ」と変化する食感と、噛むたびに弾ける爽やかな香りを楽しむことができる。

審査講評は次のとおり。

「カレー伝来の地・横浜の歴史を受け継ぐレガシーホテルで生まれた、イノベーティブな一品です。どこから食べても旨味があふれるよう、モチモチの米粉生地と同量のカレーフィリングを贅沢に詰め込んだボリューム感が実に見事です。コーンフレークやクミンホールを忍ばせた衣がもたらす『カリカリ』とした食感の心地よい変化とスパイスの華やかな香りは、揚げカレーパンの新たな可能性を示す金賞にふさわしい仕上がりです」(日本カレーパン協会)