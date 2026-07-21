星野リゾートはこのほど、奈良県明日香村との10年の軌跡を振り返る特設サイト「明日香村と星野リゾートの10年の歩み」を公開した。

星野リゾートと明日香村の10年の歩み特設サイト公開

日本の原風景が広がる「明日香村」

明日香村は、推古天皇や聖徳太子、蘇我馬子、斉明天皇、天武天皇、持統天皇などが活躍し、日本の中央集権国家が誕生した場所。石舞台古墳やキトラ古墳、高松塚古墳、日本で最初に本格的な仏教寺院である飛鳥寺など、多数の史跡が存在する。また、地域の景観を守るため、通称「明日香法」と呼ばれる特別措置法により、日本国内で唯一、行政区域内の全域が歴史的風土特別保存地区に指定されている。

明日香村らしい情景が広がる細川の棚田

10年の歩みを特設サイトで紹介

同社は、2016年の明日香村との「企業立地に関するパートナーシップ協定」締結を起点に、10年にわたり職員の人材交流などをを通じて、相互の環境を知り、地域の理解を深める機会を設けてきた。また、連携を深めることで地域が本来持つ魅力を発掘し、地域に根ざす宿泊施設のあり方を協力しながら準備を進めている。

2026年に世界遺産登録が期待され、2027年に「星のや飛鳥」の開業を迎える今、これまで地域の人々と共に歩んできた歴史と、未来への展望をまとめた特設サイトを公開した。

同サイトでは、「なぜ今、『飛鳥・藤原の宮都』が世界遺産に? 明日香村長に聞く『日本の首都』の原点」、「森川村長、星野リゾートと明日香村を語る。この地を選んだ星野リゾートの感性。」「地域とともに歩む―明日香村と星野リゾートの人材交流【前編】」「地域とともに歩む―明日香村と星野リゾートの人材交流【後編】」「奈良の観光課題と星のや飛鳥が果たす地域貢献について」など、全10回の掲載を予定している。

職員の人材交流を通じて深めた相互環境の理解や、奈良の観光課題についての共通認識、持続可能な観光のあり方や街づくりなど、これまで活動してきた内容から星のや飛鳥として目指す姿を発信する。

2027年開業予定「星のや飛鳥」

星のや飛鳥の開業予定地は、明日香村西部の谷あいに位置し、周辺には牽牛子塚(けんごしづか)古墳や真弓鑵子塚(まゆみかんすづか)古墳、マルコ山古墳、岩屋山古墳などの歴史資源が点在する。

星のや飛鳥 イメージ

村のまちなみ風景を踏襲した低層の分棟型客室を展開。飛鳥時代に仏教と共に伝わった瓦屋根が建物に映え、敷地の中心には棚田を想起させる庭が広がる。「飛鳥の宮都」があったエリアにて、星のやブランドならではの独創的な切り口で、その時代や土地に思いを馳せる滞在を提案する。